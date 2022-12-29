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29 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
29 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні вшановують пам'ять Аггея або Огія
фото з відкритих джерел

Цього дня потрібно обов’язково помолитися святому Агею, щоб він наставив на праведний шлях

У четвер, 29 грудня, відзначається Міжнародний день віолончелі. За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Аггея або Огія. Він був одним з останніх пророків Старого Завіту.

Міжнародний день віолончелі

Це неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики. Датою для цього свята обраний день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора і музично-громадського діяча Пабло Казальс (ісп. Pablo Casals, 1876-1973).

Композитору належать ораторія «Ясла», «Гімн Організації Об'єднаних Націй», відомий також як «Гімн Миру» для оркестру, симфонічні, хорові, камерно-інструментальні та інші твори. Найбільшу популярність придбала каталонська народна «Пісня птахів» в його перекладенні для віолончелі та його записи Баха для віолончелі. 

День пам'яті пророка Огія

Святий пророк Огій – десятий з 12 малих пророків, один з останніх пророків Старого Завіту.

За переказами, саме йому приписують ряд пророцтв, які були адресовані іудейському царю Зоровавелю, і звернення до представників влади з вимогою продовжити реставрацію храму в Єрусалимі.  Після повернення іудеїв з вавилонського полону він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і вказав на релігійну байдужість, в якій криється головна причина всіх бід. Всі дослухалися голосу Господа, «прийшли та зробили роботу в оселі Господа Саваота, Бога свого».

Також саме пророк Агей передбачив повернення іудейського народу з єгипетського полону.

Традиції свята

Згідно з народними повір’ями, цього дня потрібно обов’язково помолитися святому Агею, щоб він наставив на праведний шлях і допоміг людині виробити її найкращі якості.

Також наші пращури вірили, якщо 29 грудня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

Якщо хотіли, аби родина була дружною, то цей день варто присвятити часові зі своєю сім’єю.

Народні прикмети

  • Який Агей, таким і квітень буде.
  • Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.
  • Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.
  • Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.
  • Холоди та негода в Аггеєв день віщують сувору зиму.
  • Вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану, – погана прикмета. Літо буде неврожайним.

Що не можна робити

  • Сьогодні не варто вдягати червоне та довго дивитися на себе в дзеркало. Так ви можете накликати на себе біду.
  • Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.
  • Не можна вдягати одяг навиворіт. Якщо вже таке сталося, то краще негайно перевдягнутися.
  • Категорично заборонено лінуватися. У цей день потрібно встати раніше і відразу взятися за справи, тоді прийдешній рік буде вдалим.
  • 29 грудня не рекомендується влаштовувати застілля.
  • Не варто в цей день розмовляти з близькими через поріг, інакше можна посваритися з ними.
  • Краще не передавати гроші з рук в руки. Вважається, що вони можуть стати провідником негативної енергії.

Іменини

29 грудня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.

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Теги: традиції гроші свята церква

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