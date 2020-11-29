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    Суспільство

    29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    29 листопада відзначають Міжнародний день Біблії - 29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    29 листопада відзначають Міжнародний день Біблії

    Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини

    Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають Міжнародний день Біблії, а віряни вшановують пам'ять апостола Матвія.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 29 листопада вшановується пам’ять Левія Матвія, який є одним з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа.

    Відомо про нього не надто багато. У писанні йдеться, що раніше Матвій працював збирачем податків, але коли Христос зустрів його, то звелів піти за ним. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь. Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамейською мовою.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.
    • Вітряна погода – до холодної та сніжної зими.
    • Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.
    • Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.
    • Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
    • Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.
    • Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.
    • Якщо вітер сильно розбушувався, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.
    • Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.

    Що не можна робити сьогодні

    • У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.
    • На столі не сиди – біда трапиться.
    • 29 листопада не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.
    • З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 29 листопада, іменини відзначають Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. 

    Теги: церква свята релігія традиції
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