29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини
Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають Міжнародний день Біблії, а віряни вшановують пам'ять апостола Матвія.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 29 листопада вшановується пам’ять Левія Матвія, який є одним з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа.
Відомо про нього не надто багато. У писанні йдеться, що раніше Матвій працював збирачем податків, але коли Христос зустрів його, то звелів піти за ним. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь. Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамейською мовою.
Народні прикмети й традиції
- Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.
- Вітряна погода – до холодної та сніжної зими.
- Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.
- Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.
- Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
- Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.
- Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.
- Якщо вітер сильно розбушувався, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.
- Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.
Що не можна робити сьогодні
- У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.
- На столі не сиди – біда трапиться.
- 29 листопада не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.
- З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.
Хто святкує день ангела
У неділю, 29 листопада, іменини відзначають Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.