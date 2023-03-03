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3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня майстри слова відзначають Всесвітній день письменника
фото з відкритих джерел

Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро

Сьогодні, 3 березня відзначається Всесвітній день письменника, День дикої природи та Всесвітній день слуху. Віряни східного обряду вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.

Яке сьогодні свято в Україні та світі

3 березня кожного року весь світ відзначає професійне свято – День письменника. Подію заснував ПЕН-клуб (міжнародне об’єднання письменників) у 1986 році. В Україну свято прийшло аж у 2012 завдяки ініціативі української письменниці Лариси Ніцой.

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фото: Укрінформ

Всесвітній день письменника можуть вважати своїм професійним днем також редактори, журналісти, історики та інші майстри слова.

Щороку 3 березня мешканці планети Земля святкують Всесвітній день дикої природи. Вперше це молоде свято відзначалося у 2013 році. З того часу день регулярно нагадує нам про вразливість світу фауни та флори та нагальну потребу в його захисті. Адже в іншому випадку дика природа просто буде знищена.

3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: oir.mobi

Кожного року 3 березня світ відзначає Всесвітній день слуху. Подію заснувала Всесвітня організація охорони здоров’я.

3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Метою свята є привернення уваги людства до вушних хвороб та завчасної профілактики (гігієна, лікування інфекційних та простудних захворювань, свідоме користування навушниками, уникнення сильного шуму тощо).

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.

3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Він відомий завдяки своїй миролюбності і діям, спрямованим проти єресі. У цей день варто відвідати церкву, пом'янути померлих членів сім'ї і відвідати їх могили.

Народні прикмети й традиції

  • Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай;
  • Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання;
  • Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним;
  • Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.

Заборони

  • Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна ходити босоніж по землі;
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна вишивати та в'язати.

Іменини

У п'ятницю, 3 березня, День ангела відзначають Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій.

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3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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