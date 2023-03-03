3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро
Сьогодні, 3 березня відзначається Всесвітній день письменника, День дикої природи та Всесвітній день слуху. Віряни східного обряду вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.
Яке сьогодні свято в Україні та світі
3 березня кожного року весь світ відзначає професійне свято – День письменника. Подію заснував ПЕН-клуб (міжнародне об’єднання письменників) у 1986 році. В Україну свято прийшло аж у 2012 завдяки ініціативі української письменниці Лариси Ніцой.
Всесвітній день письменника можуть вважати своїм професійним днем також редактори, журналісти, історики та інші майстри слова.
Щороку 3 березня мешканці планети Земля святкують Всесвітній день дикої природи. Вперше це молоде свято відзначалося у 2013 році. З того часу день регулярно нагадує нам про вразливість світу фауни та флори та нагальну потребу в його захисті. Адже в іншому випадку дика природа просто буде знищена.
Кожного року 3 березня світ відзначає Всесвітній день слуху. Подію заснувала Всесвітня організація охорони здоров’я.
Метою свята є привернення уваги людства до вушних хвороб та завчасної профілактики (гігієна, лікування інфекційних та простудних захворювань, свідоме користування навушниками, уникнення сильного шуму тощо).
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять Святого Льва, єпископа Римського.
Він відомий завдяки своїй миролюбності і діям, спрямованим проти єресі. У цей день варто відвідати церкву, пом'янути померлих членів сім'ї і відвідати їх могили.
Народні прикмети й традиції
- Якщо сьогодні суха та сонячна погода, то буде хороший врожай;
- Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання;
- Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним;
- Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.
Заборони
- Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна ходити босоніж по землі;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна вишивати та в'язати.
Іменини
У п'ятницю, 3 березня, День ангела відзначають Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій.
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