3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Сьогодні Міжнародний день каберне

Прислухайтеся до себе і робіть так, як велить інтуїція

Свята та пам'ятні дати 3 вересня:

День хмарочоса;

Міжнародний день каберне;

День Василини

Традиції та звичаї:

3 вересня прийнято прибирати льон на Тадея. Тим більше, що шанувалася пам'ять мучениці по імені Васса Алонська (Василина). Говорили: «Баба Василина про льони піклується». Льон спочатку стискали і розкладали на луках, з нього повинна була вийти зайва волога, що зробило б сам льон дуже гнучким і м'яким. Згодом льон використовували для виробництва одягу.

Вважалося, що за неакуратну роботу на цьому терені можна поплатитися здоров'ям.

Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями - її представляли у вигляді молодої синьоокою дівчата зі світло-русявим волоссям, а називали Льняніця.

Батьки забороняли дітям бігати лляним полем. Ну а в цей час жінки спокійно і дбайливо збирали його, і через деякий час шили кращі рушники та вишиванки, які зберігали в собі велику силу.

Жінки 3 вересня збиралися вечорами в будинку у який-небудь вдови, приносили з собою роботу і коротали час в бесідах і працях.

Прикмети 3 вересня:

Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів;

Багато жолудів вродило 3 вересня - на Різдво буде багато снігу;

Миші роблять гнізда на копицях - за прикметами, осінь буде дощовою і довгою;

Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути добрими цілителями;

За вітром судили про погоду на найближчий час: північний - похолодає, південний - до тепла, західний - до сонячної погоди, західний - до дощу;

Верхівки беріз пожовкли - до ранньої осені. Якщо дерево знизу жовтіти почало, то «бабине літо» довгим буде, а холоди настануть нескоро;

Кури линяють - зима буде теплою;

Миші зерно крадуть - до холодної і сніжної зими;

Багато павутини - до тепла;

У лісі горобини багато - до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

Заборони на 3 вересня:

Вранці в дорогу вирушати не варто, краще це зробити в другій половині дня. Щоб дорога була вдалою в кишеню потрібно покласти сушене стебло льону.

Людям, які збираються в цей день проводити магічні обряди, не рекомендується ставитися до цього несерйозно. Для більшого успіху потрібно надіти щось льняне.

Не можна смітити грошима і робити необдумані покупки;

Не можна ходити в гості;

Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей четвер всі напуття будуть помилковими.

Саме тому не можна ігнорувати власні передчуття. Треба прислухатися до себе і діяти так, як велить серце.

Дітям заборонено грати в полі. Вважається, що вони можуть злякати добру силу, яка літає в цей день над луками і ріллею.

Іменинники:

Павло, Тадей, Марфа.