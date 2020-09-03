3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Прислухайтеся до себе і робіть так, як велить інтуїція
Свята та пам'ятні дати 3 вересня:
- День хмарочоса;
- Міжнародний день каберне;
- День Василини
Традиції та звичаї:
3 вересня прийнято прибирати льон на Тадея. Тим більше, що шанувалася пам'ять мучениці по імені Васса Алонська (Василина). Говорили: «Баба Василина про льони піклується». Льон спочатку стискали і розкладали на луках, з нього повинна була вийти зайва волога, що зробило б сам льон дуже гнучким і м'яким. Згодом льон використовували для виробництва одягу.
Вважалося, що за неакуратну роботу на цьому терені можна поплатитися здоров'ям.
Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями - її представляли у вигляді молодої синьоокою дівчата зі світло-русявим волоссям, а називали Льняніця.
Батьки забороняли дітям бігати лляним полем. Ну а в цей час жінки спокійно і дбайливо збирали його, і через деякий час шили кращі рушники та вишиванки, які зберігали в собі велику силу.
Жінки 3 вересня збиралися вечорами в будинку у який-небудь вдови, приносили з собою роботу і коротали час в бесідах і працях.
Прикмети 3 вересня:
- Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів;
- Багато жолудів вродило 3 вересня - на Різдво буде багато снігу;
- Миші роблять гнізда на копицях - за прикметами, осінь буде дощовою і довгою;
- Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути добрими цілителями;
- За вітром судили про погоду на найближчий час: північний - похолодає, південний - до тепла, західний - до сонячної погоди, західний - до дощу;
- Верхівки беріз пожовкли - до ранньої осені. Якщо дерево знизу жовтіти почало, то «бабине літо» довгим буде, а холоди настануть нескоро;
- Кури линяють - зима буде теплою;
- Миші зерно крадуть - до холодної і сніжної зими;
- Багато павутини - до тепла;
- У лісі горобини багато - до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.
Заборони на 3 вересня:
- Вранці в дорогу вирушати не варто, краще це зробити в другій половині дня. Щоб дорога була вдалою в кишеню потрібно покласти сушене стебло льону.
- Людям, які збираються в цей день проводити магічні обряди, не рекомендується ставитися до цього несерйозно. Для більшого успіху потрібно надіти щось льняне.
- Не можна смітити грошима і робити необдумані покупки;
- Не можна ходити в гості;
- Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей четвер всі напуття будуть помилковими.
- Саме тому не можна ігнорувати власні передчуття. Треба прислухатися до себе і діяти так, як велить серце.
- Дітям заборонено грати в полі. Вважається, що вони можуть злякати добру силу, яка літає в цей день над луками і ріллею.
Іменинники:
Павло, Тадей, Марфа.