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    Суспільство

    3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні Міжнародний день каберне - 3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні Міжнародний день каберне

    Прислухайтеся до себе і робіть так, як велить інтуїція

    Свята та пам'ятні дати 3 вересня:

    • День хмарочоса;
    • Міжнародний день каберне;
    • День Василини

    Традиції та звичаї:

    3 вересня прийнято прибирати льон на Тадея. Тим більше, що шанувалася пам'ять мучениці по імені Васса Алонська (Василина). Говорили: «Баба Василина про льони піклується». Льон спочатку стискали і розкладали на луках, з нього повинна була вийти зайва волога, що зробило б сам льон дуже гнучким і м'яким. Згодом льон використовували для виробництва одягу.

    Вважалося, що за неакуратну роботу на цьому терені можна поплатитися здоров'ям.

    Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями - її представляли у вигляді молодої синьоокою дівчата зі світло-русявим волоссям, а називали Льняніця.

    Батьки забороняли дітям бігати лляним полем. Ну а в цей час жінки спокійно і дбайливо збирали його, і через деякий час шили кращі рушники та вишиванки, які зберігали в собі велику силу.

    Жінки 3 вересня збиралися вечорами в будинку у який-небудь вдови, приносили з собою роботу і коротали час в бесідах і працях.

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    Прикмети 3 вересня:

    • Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів;
    • Багато жолудів вродило 3 вересня - на Різдво буде багато снігу;
    • Миші роблять гнізда на копицях - за прикметами, осінь буде дощовою і довгою;
    • Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути добрими цілителями;
    • За вітром судили про погоду на найближчий час: північний - похолодає, південний - до тепла, західний - до сонячної погоди, західний - до дощу;
    • Верхівки беріз пожовкли - до ранньої осені. Якщо дерево знизу жовтіти почало, то «бабине літо» довгим буде, а холоди настануть нескоро;
    • Кури линяють - зима буде теплою;
    • Миші зерно крадуть - до холодної і сніжної зими;
    • Багато павутини - до тепла;
    • У лісі горобини багато - до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

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    Заборони на 3 вересня:

    • Вранці в дорогу вирушати не варто, краще це зробити в другій половині дня. Щоб дорога була вдалою в кишеню потрібно покласти сушене стебло льону.
    • Людям, які збираються в цей день проводити магічні обряди, не рекомендується ставитися до цього несерйозно. Для більшого успіху потрібно надіти щось льняне.
    • Не можна смітити грошима і робити необдумані покупки;
    • Не можна ходити в гості;
    • Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей четвер всі напуття будуть помилковими.
    • Саме тому не можна ігнорувати власні передчуття. Треба прислухатися до себе і діяти так, як велить серце.
    • Дітям заборонено грати в полі. Вважається, що вони можуть злякати добру силу, яка літає в цей день над луками і ріллею.

    Іменинники:

    Павло, Тадей, Марфа.

    свята традиції
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