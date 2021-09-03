3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Прислухайтеся до себе і робіть так, як велить інтуїція

Сьогодні збирають льон та вшановують пам’ять мучениці Васси Алонської з синами

Сьогодні, у п'ятницю, 3 вересня, відзначаємо такі свята та пам'ятні дати 3 вересня:

День хмарочоса

Найперший хмарочос був побудований в 1885 році в Чикаго. Це була будівля страхової компанії The Home Insurance Building, яка мала 10 поверхів.

День пам’яті мучениці Васси

3 вересня вшановують пам’ять мучениці Васси Алонської разом із трьома її синами.

Історія

Мучениця була дружиною язичницького жерця. Ще з дитинства вона була вихована в християнській вірі, яку передала всім синам та навчила їх благочестивому життю.

Сім’я жила в часи правління імператора Максиміана (305-311 рр.), який переслідував християн. Чоловік святої мучениці, ревний язичник, вирішив донести на свою дружину і дітей.

Навіть перед судом мати з синами відмовились приносити жертву ідолам. Тоді розлючений правитель наказав катувати синів на очах у матері. Старшого, Феогнія, підвісили і рвали залізними кігтями. Агапієві зняли з голови всю шкіру, але мученик не зронив ні звуку. Потім почали катувати молодшого сина Писта. Мати не припиняла надихати їх до терпіння страждань за Христа. Всім юнакам після катувань відрубали голови.

Святу Вассу ув’язнили і морили голодом. При муках вона залишилася неушкодженою від вогню, води та звірів. Коли її привели на язичницьке капище, вона розбила статую Зевса. Тоді мученицю кинули в морську безодню. Але її врятували троє юнаків, що пропливали повз на кораблі. Через вісім днів свята Васса сама зійшла з корабля на острів Алон, але на березі її знову зловили язичники та після биття палицями відрубали голову.

Традиції та звичаї

3 вересня прийнято прибирати льон. Тим більше, що шанувалася пам'ять мучениці Васси (Василини). Говорили: «Баба Василина про льони піклується». Льон спочатку стискали і розкладали на луках,і з нього повинна була вийти зайва волога, що зробило б сам льон дуже гнучким і м'яким. Згодом льон використовували для виробництва одягу.

Вважалося, що за неакуратну роботу на цьому терені можна поплатитися здоров'ям.

Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями – її уявляли у вигляді молодої синьоокої дівчини зі світло-русявим волоссям, а називали Лляниця.

Батьки забороняли дітям бігати лляним полем. Ну а в цей час жінки спокійно і дбайливо збирали льон, і через деякий час шили кращі рушники та вишиванки, які зберігали в собі велику силу.

Жінки 3 вересня збиралися вечорами в будинку у вдови, приносили з собою роботу і коротали час у бесідах і працях.

Народні прикмети:

Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів;

Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу;

Миші роблять гнізда на копицях – за прикметами, осінь буде дощовою і довгою;

Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути добрими цілителями;

За вітром судили про погоду на найближчий час: північний – похолодає, південний – до тепла, західний – до сонячної погоди, східний – до дощу;

Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо дерево знизу жовтіти почало, то «бабине літо» довгим буде, а холоди настануть нескоро;

Кури линяють – зима буде теплою;

Миші зерно крадуть – до холодної і сніжної зими;

Багато павутини – до тепла;

У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

Заборони:

Вранці в дорогу вирушати не варто, краще це зробити в другій половині дня. Щоб дорога була вдалою в кишеню потрібно покласти сушене стебло льону.

Людям, які збираються в цей день проводити магічні обряди, не рекомендується ставитися до цього несерйозно. Для більшого успіху потрібно надіти щось льняне.

Не можна смітити грошима і робити необдумані покупки;

Не можна смітити грошима і робити необдумані покупки; Не можна ходити в гості;

Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей четвер всі напуття будуть помилковими.

Саме тому не можна ігнорувати власні передчуття. Треба прислухатися до себе і діяти так, як велить серце.

Дітям заборонено грати в полі. Вважається, що вони можуть злякати добру силу, яка літає в цей день над луками і ріллею.

Іменинники:

Павло, Тадей, Марфа.