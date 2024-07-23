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Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»
16 липня парламент прийняв законопроєкт про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній
ілюстрація з відкритих джерел

Тетяна Чорновол: «Не знайшла жодного цивілізованого міста, де би в кінці серпня сонце заходило після 18 вечора, це чекає лише на Україну»

Військова ЗСУ Тетяна Чорновол закликала президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про перехід на зимовий час. Такий допис захисниця опублікувала у фейсбуці.

Чорновол додала до посту фото, щоб показати, як час заходу сонця в містах України відрізняється від решти світу. «Українців чекає життя в темряві, чого немає в жодній країні. І це на додачу до війни і відключень», – зауважила військова.

На її думку, у країні, яка вже «бунтує через тотальні відключення енергії», не раціонально відмовлятися від цілої години дармового природнього освітлення кожен день. «Таке не зробила жодна країна, тільки наші ідіоти у Верховній Раді впали в маразм», – додала вона.

В умовах енергодефіциту Чорновол вважає раціональним залишити зміну зимовий/літній час або ж узагалі лишити літній час на весь рік.

«Зимовий час не підходить сучасному суспільству для життєдіяльності, адже середина дня о 12 годині передбачає потребу лягати спати о 20 годині вечора, а вставати о 4 ранку. Погодьтесь, так не робить ніхто. Бо часові рамки життєдіяльності суспільства у нас інші. Банально транспорт у нас не ходить о 5 годині ранку, і школи не відкриваються о 6 ранку. Отож при переході на зимовий час буде один наслідок: життєдіяльність суспільства у нас буде відбуватися в темноті. Адже при зимовому часі навіть у серпні людям, коли приходитимуть з роботи додому о 19, доведеться робити домашні справи при свічках. Сонце вже зайде, а лампи не світитимуть, бо відключення. Адже за енергоспоживанням вечірні години найпіковіші. І саме на них припадають віялові відключенння і природнє освітлення – порятунок. Навіщо від нього відмовлятися?», – наголосила Чорновол.

Більше того, навіть «літній час» у нас доволі «ранній», каже захисниця: «У нас літній час – сонце в зеніті о 13. А це означає, що влітку більшість ще солодко спить, коли сонце вже давно високо в небі. А коли перейдемо на «зимовий час», півроку сонце буде освітлювати наші ночі – сходити в проміжку від 3 ночі до 5. Саме тому у Франції «літній час» зміщено ще на годину, це коли сонце в зеніті о 14 дня, а в Іспанії взагалі на 15 годину».

Військова нагадала, що в усіх країнах Європи люди на референдумах вибирали, на якому часі лишитися, і всі вибирали літній, окрім майже полярних країн, де літній час справді не зручний.

«Навіть наш ворог для власного комфорту і енергоефективності зупинився на літньому часі для Москви, і на зимовому для полярних регіонів. Для порівняння в кінці серпня в Києві сонце сідатиме о 18:43, а в Санкт-Петербурзі, який з нами на одній довготі, о 20:03. Чому, питаю, у ворога має бути краще, ніж у нас?», – обурюється Чорновол.

«Я в гуглі вбивала різні міста цивілізованого світу і не знайшла жодного, де би в кінці серпня сонце заходило після 18 вечора, це чекає лише на українські міста. Навіть західноукраїнський Львів, там буде темніти зразу після 19. Тобто для чого це? Навіщо мучитися? Пане президенте, хоч у цьому випадку порятуйте нас від ідіотів», – закликала захисниця.

Нагадаємо, 16 липня парламент прийняв у цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Відповідне рішення підтримав 261 народний обранець.

До слова, український політик, історик та громадськмй діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Згодом на сайті Верховної Ради з’явився проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.07.2024 року про прийняття  «Закону про обчислення часу в Україні». 

Як повідомлялося, заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив: скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться.

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Теги: закон військові Володимир Зеленський час переведення часу

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