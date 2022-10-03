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3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Що святкують 3 жовтня
фото із відкритих джерел

Не варто робити подарунки у цей день

У понеділок, 3 жовтня, відзначають Всесвітній день сільськогосподарської техніки, Всесвітній День архітектора.

Всесвітній День архітектора

3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

У перший понеділок жовтня архітектори всього світу відзначають своє професійне свято.
Це свято було засноване Міжнародним союзом архітекторів (МСА).

У 1985 році на зборах МСА було вирішено щорічно святкувати всесвітній день архітектури в перший понеділок липня. У 1996 році Міжнародний союз архітекторів, на своїй 20-ї генеральної асамблеї в Барселоні, прийняла резолюцію про перенесення святкування Всесвітнього дня архітектури на перший понеділок жовтня.

Міжнародний союз архітекторів був створений одразу після другої світової війни. Тоді його метою стало вирішення нагальної проблеми відновлення зруйнованих війною міст, населених пунктів і промислових підприємств - наслідків другої світової війни. Союз архітекторів СРСР був одним із засновників МСА і активним учасником його діяльності. Зараз в МСА налічується близько ста національних секцій та понад мільйон архітекторів.

Традиційно в цей день архітектори у всьому світі збираються на конференції, на яких вони обговорюють умови і результати своєї діяльності, розглядають проблеми архітектурної освіти, влаштовують творчі дискусії. 

Яке церковне свято

3 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Церква 3 жовтня вшановує пам’ять святого Євстафія Римського – мученика, який раніше був воєначальником при імператорі Тітові і імператорі Трояні. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сини Євстафія і дружина.

Доля випробовувала Євстафія – його худоба вимерла, слуги загинули, а коли до влади прийшов імператор Адріан, то в країні стало процвітати язичництво. Оскільки Євстафій відмовився приносити жертву богам, за це він був замучений і убитий.

Народні прикмети:

  • Вітер північний – скоро настануть холоди, а якщо вітер дме з південної сторони, то попереду буде багато теплих днів. Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а північно-східний – сильні зливи.
  • Павутина літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.
  • Багато шишок на нижніх гілках – чекай ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, згідно з прикметами, холодним буде кінець зими.
  • Якщо людина народилася 3 жовтня, то її талісманом є нефрит.

Що не рекомендується робити:

  • Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.
  • Не варто робити подарунки у цей день.
  • Заборонено збирати за загальним столом 13 осіб одночасно.
  • Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

Іменини

У неділю, 3 жовтня, іменини відзначають Михайло, Теодор, Євстратій, Олег, Мислислав, Ґерард, Тереза.

Теги: Україна свято

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