30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні, 30 березня, православні християни вшановують пам'ять Преподобного Олексія, а у світі відзначають День захисту Землі і День прогулянки по парку.

Крім того, сьогодні шістнадцятий день Великого посту.

День захисту Землі

Щоб привернути увагу людей до глобальних екологічних проблем, було створено спеціальне свято. День захисту Землі відзначається щорічно 30 березня.

Вирубка лісів, забруднення повітря викидами виробництв і автомобілів, водних ресурсів промисловими відходами і каналізаційними стоками, знищення багатьох видів тварин, риб, птахів, радіаційні забруднення – все це вбиває нашу планету.

У День захисту Землі проходять екологічні виставки, конференції. Вони закликають людство дбайливіше ставитися до природи, економніше використовувати енергетичні ресурси планети. У школах проводять уроки екології, на яких пояснюють згубний вплив людини на природу та вчать, як цього уникнути. У це свято організовуються масові посадки дерев, прибирання вулиць, територій міст, лісів.

Земля – наш дім, який необхідно берегти. Ми тут живемо і зобов'язані залишити для наших дітей прекрасне і чисте майбутнє.

День прогулянки по парку

Незвичайне і неофіційне свято, але вельми актуальне для людей, що живуть в скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки по парку (Take a Walk in the Park Day) – відзначається щорічно 30 березня.

Головна мета цього Дня, – звичайно ж, привернення уваги всіх міських жителів до такого звичайного і, здавалося б, очевидного способу відпочинку, як прогулянка по парку.

Не секрет, що багато жителів мегаполісів та й просто звичайних міст не мають можливості регулярно виїжджати на природу або за місто, щоб відпочити і набратися сил і енергії на свіжому повітрі. Для людей, які проживають в сучасному світі, об'єктивна реальність задала дуже високі темпи життя, що не може не позначитися на стані нервової системи і загальному стані здоров'я.

Олексій Теплий

Це народно-християнське свято. Православна Церква в цей день вшановує пам'ять святого Олексія, у народі його прозвали «Теплим» за те, що 30 березня зазвичай стоїть тепла погода.

Історія життя святого Олексія

Олексій народився в Римі у знатній родині в кінці IV століття. Одного разу в храмі йому привиділося, як ховають його матір. Він побажав вимолити у Бога її життя. Олексій відрікся від будинку і майбутнього щасливого життя. У вечір свого весілля він покинув рідну домівку. Залишив батьків і молоду дружину в невіданні про свої плани. 17 років він провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився і щодня просив милостиню.

Після того як люди зрозуміли, що Олексій – чоловік Божий, стали почитати його. Незабаром преподобний таємно покинув місто. Він повернувся в рідну домівку. Але не відкрився рідним, а прикинувся убогим. Батько, людина з доброю душею, поселив його в сараї і наказав годувати з хазяйського столу. Але Олексій брав лише воду і хліб. Щоночі він молився. Так минуло ще 17 років. Коли Олексій відчув швидку смерть, написав про своє життя.

Традиції та обряди

В цей день в храмах відбуваються богослужіння. Люди моляться святому Олексію про теплу погоду, гарний врожай.

На Олексія Теплого на Русі було прийнято почитати березу. Це дерево вважалося символом чистоти, гармонії та миру. У цей день люди збирали березовий сік і робили узвар з медом і прянощами. Такий напій надавав сили.

Хлопці запускали по талій воді кораблики. Чоловіки ходили на риболовлю та полювання. Господині збирали талу воду і надалі прали в ній, мили голову. Увечері вся сім'я збиралася за столом і проводжала зиму.

У деяких селах в цей день люди влаштовували гусячі бої, які закінчувалися застіллями. Головною стравою на столі виступав гусак.

У південних регіонах люди виносили з бджоляників і льохів бджолині вулики. Сіяли ячмінь і овес. Виносили картоплю для пророщування. Лагодили садовий і городній інвентар.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна зрубати березу.

Не варто починати нові справи.

Заборонено лаятися з близькими.

Не можна працювати після заходу сонця.

Народні прикмети

Тепла погода – прикмета хорошого врожаю.

Багато талої води – до врожайного року і достатку сіна.

На Олексія бджоли вперше вилітають – до хорошого збору меду.

У цей день березові бруньки отримують цілющу силу.

Якщо свято випало на понеділок, то в далеку дорогу не можна збиратися – можна невдачу накликати.

Іменини

У вівторок, 30 березня, іменини відзначають Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.