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    30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    На Олексія бджоли вперше вилітають &ndash; до хорошого збору меду - 30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    На Олексія бджоли вперше вилітають – до хорошого збору меду

    У цей день не варто починати нові справи

    Сьогодні, 30 березня, православні християни вшановують пам'ять Преподобного Олексія, а у світі відзначають День захисту Землі і День прогулянки по парку.

    Крім того, сьогодні шістнадцятий день Великого посту.

    День захисту Землі

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    Щоб привернути увагу людей до глобальних екологічних проблем, було створено спеціальне свято. День захисту Землі відзначається щорічно 30 березня.

    Вирубка лісів, забруднення повітря викидами виробництв і автомобілів, водних ресурсів промисловими відходами і каналізаційними стоками, знищення багатьох видів тварин, риб, птахів, радіаційні забруднення – все це вбиває нашу планету.

    У День захисту Землі проходять екологічні виставки, конференції. Вони закликають людство дбайливіше ставитися до природи, економніше використовувати енергетичні ресурси планети. У школах проводять уроки екології, на яких пояснюють згубний вплив людини на природу та вчать, як цього уникнути. У це свято організовуються масові посадки дерев, прибирання вулиць, територій міст, лісів.

    Земля – наш дім, який необхідно берегти. Ми тут живемо і зобов'язані залишити для наших дітей прекрасне і чисте майбутнє.

    День прогулянки по парку

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    Незвичайне і неофіційне свято, але вельми актуальне для людей, що живуть в скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки по парку (Take a Walk in the Park Day) – відзначається щорічно 30 березня.

    Головна мета цього Дня, – звичайно ж, привернення уваги всіх міських жителів до такого звичайного і, здавалося б, очевидного способу відпочинку, як прогулянка по парку.

    Не секрет, що багато жителів мегаполісів та й просто звичайних міст не мають можливості регулярно виїжджати на природу або за місто, щоб відпочити і набратися сил і енергії на свіжому повітрі. Для людей, які проживають в сучасному світі, об'єктивна реальність задала дуже високі темпи життя, що не може не позначитися на стані нервової системи і загальному стані здоров'я.

    Олексій Теплий

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    Це народно-християнське свято. Православна Церква в цей день вшановує пам'ять святого Олексія, у народі його прозвали «Теплим» за те, що 30 березня зазвичай стоїть тепла погода.

    Історія життя святого Олексія

    Олексій народився в Римі у знатній родині в кінці IV століття. Одного разу в храмі йому привиділося, як ховають його матір. Він побажав вимолити у Бога її життя. Олексій відрікся від будинку і майбутнього щасливого життя. У вечір свого весілля він покинув рідну домівку. Залишив батьків і молоду дружину в невіданні про свої плани. 17 років він провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився і щодня просив милостиню.

    Після того як люди зрозуміли, що Олексій – чоловік Божий, стали почитати його. Незабаром преподобний таємно покинув місто. Він повернувся в рідну домівку. Але не відкрився рідним, а прикинувся убогим. Батько, людина з доброю душею, поселив його в сараї і наказав годувати з хазяйського столу. Але Олексій брав лише воду і хліб. Щоночі він молився. Так минуло ще 17 років. Коли Олексій відчув швидку смерть, написав про своє життя.

    Традиції та обряди

    В цей день в храмах відбуваються богослужіння. Люди моляться святому Олексію про теплу погоду, гарний врожай.

    На Олексія Теплого на Русі було прийнято почитати березу. Це дерево вважалося символом чистоти, гармонії та миру. У цей день люди збирали березовий сік і робили узвар з медом і прянощами. Такий напій надавав сили.

    Хлопці запускали по талій воді кораблики. Чоловіки ходили на риболовлю та полювання. Господині збирали талу воду і надалі прали в ній, мили голову. Увечері вся сім'я збиралася за столом і проводжала зиму.

    У деяких селах в цей день люди влаштовували гусячі бої, які закінчувалися застіллями. Головною стравою на столі виступав гусак.

    У південних регіонах люди виносили з бджоляників і льохів бджолині вулики. Сіяли ячмінь і овес. Виносили картоплю для пророщування. Лагодили садовий і городній інвентар.

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день не можна зрубати березу.
    • Не варто починати нові справи.
    • Заборонено лаятися з близькими.
    • Не можна працювати після заходу сонця.

    Народні прикмети

    • Тепла погода – прикмета хорошого врожаю.
    • Багато талої води – до врожайного року і достатку сіна.
    • На Олексія бджоли вперше вилітають – до хорошого збору меду.
    • У цей день березові бруньки отримують цілющу силу.
    • Якщо свято випало на понеділок, то в далеку дорогу не можна збиратися – можна невдачу накликати.

    Іменини

    У вівторок, 30 березня, іменини відзначають Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.

    Теги: свята православна церква традиції
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