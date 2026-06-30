30 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 30 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 червня у світі відзначають Всесвітній день соціальних мереж та Міжнародний день парламентаризму. За церковним календарем віряни вшановують святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день соціальних мереж

Це свято було започатковане відомою американською медіа-платформою Mashable 30 червня 2010 року, яке відзначає потужний вплив соціальних платформ на глобальну комунікацію. Ідея свята полягала в тому, щоб об'єднати світ у святкуванні цього новаторського явища.

Міжнародний день парламентаризму

Щорічно 30 червня світ відзначає Міжнародний день парламентаризму, що було офіційно засновано в 2018 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Ця дата співпадає з роковинами заснування Міжпарламентського союзу у 1889 році, що стало важливим кроком у створенні платформ для міжпарламентських дискусій і взаємодії. Саме тому цей день має важливе значення для розуміння того, як парламенти всього світу працюють над поліпшенням своєї функціональності, залученням нових ідеї та технологій у свою діяльність.

Релігійні свята та їхня історія

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

Православна церква вшановує дванадцять найближчих учнів Христа: Петра, Андрія, Іакова Зеведеєва, Івана, Пилипа, Варфоломія, Фому, Матвія, Якова Алфеєва, Тадея, Симона Кананіта та Маттія, обраного замість Юди. Ісус покликав їх із простого народу, наділив чудодійною силою та відправив проповідувати Любов до Бога.

Число 12 символізує дванадцять колін Ізраїлю, але замість відновлення старої держави Христос через апостолів заснував Новий Ізраїль – Церкву. Попри гоніння та мученицьку смерть більшості з них, учні виконали свою місію до кінця.

Народні вірування та прикмети

Ранкова роса – провісник сонячного, ясного та теплого дня.

Жовтий відтінок хмар на сході сонця віщує швидкий дощ.

Гучне кукування зозулі свідчить про те, що літнє тепло затримається надовго.

Сіре або похмуре небо вранці обіцяє погіршення погоди найближчими днями.

Що не можна робити

Сваритися, лихословити та бажати комусь зла.

Сумувати та згадувати старі образи.

Стригти волосся.

Прибирати вдома після заходу сонця.

Історичні події

1651 рік – Битва під Берестечком: відбувся вирішальний і найдраматичніший момент найбільшої битви XVII століття між козаками Богдана Хмельницького та польською армією.

1894 рік – Відкриття Тауерського мосту: у Лондоні офіційно відкрили один із найвідоміших та найвпізнаваніших мостів у світі – Тавер-бридж.

1907 рік – Народився Роман Шухевич: день народження видатного українського політичного діяча, військового та головнокомандувача Української повстанської армії (УПА).

1941 рік – Проголошення Акту відновлення Української Держави: у Львові ОУН під проводом Степана Бандери та Ярослава Стецька неочікувано для німецьких окупантів проголосила відновлення незалежності України.

1991 рік – Створення Меджлісу: у Сімферополі завершилася перша сесія Курултаю кримськотатарського народу, на якій сформували Меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим.

2022 рік – Звільнення острова Зміїний: Збройні Сили України остаточно вибили російських окупантів зі стратегічного острова Чорного моря, змусивши їх оголосити про черговий «жест доброй воли».

Іменини

День ангела 30 червня святкують: Василь, Михайло, Тимофій та Динара.