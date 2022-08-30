30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не рекомендується відкладати справи на потім

У вівторок, 30 серпня, відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень та Міжнародний день Каберне Совіньон.

Також у цей день у Казахстані – День Конституції, Перу – День Святої Рози з Ліми, Туреччина – День Перемоги, Татарстан – День Республіки, Киргизстан – День працівників архіву.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Щороку в передостанній день серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницького зникнення або День зниклих безвісти.

День встановлений згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року за активної підтримки міжнародних правозахисних організацій та Червоного Хреста. Щоправда, це питання понад півстоліття порушувалося перед відповідними установами ООН представниками Латиноамериканської Федерації родичів зниклих безвісти людей.

До насильницьких зникнень зазвичай удаються як до стратегії насадження у суспільстві атмосфери терору. Зазвичай насильницькі зникнення супроводжуються жорстокими тортурами, приниженням людської гідності затриманих, а закінчуються смертю.

Міжнародний день Каберне Совіньон

Каберне Совіньон, сорт, відомий як «Король червоного винограду», є одним з найвідоміших і улюблених червоних сортів вина в світі. З нього виробляють вина зі складними ароматами і достатком чудових концентрованих смаків, наприклад, включаючи ожину, крем де кассис, чорну вишню, каву, шоколад, м'яту, кедрового дерева, аромат сигарної коробки і багато іншого.

Яке церковне свято

В цей день віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона.

Це свято мало й іншу назву – «вдова допомоги«. Вважалося, що 30 серпня обов’язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь. Також 30 серпня відлітають птахи і починається листопад – листя облітають з липи, черемхи, берези.

Походив Мирон зі знатного роду, але при цьому був дуже лагідний, ніколи не хизувався ні грошима, ні своїм походженням. Відомо, що одного разу місцевий ігемон Антипатр відправився в християнський храм, щоб заарештувати християн і піддати їх мукам.

Його зустрів Мирон і став докоряти в нечистих помислах. Розгніваний пресвітер розпорядився кинути Мирона на розтерзання диким тваринам. Однак ті святого не чіпали, і Антипатр, вийшовши з себе від гніву, покінчив життя самогубством.

Народні прикмети:

З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в’яз, черемха і т. д.).

У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.

Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода.

Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно.

Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати.

Що не рекомендується робити:

День вважається невдалим для сватання, весілля та заручини.

У цей день не можна чаклувати, ворожити.

Також не варто довго дивитися в дзеркало.

У цей день не рекомендується відкладати справи на потім.

Іменини

Олексій, Павло, Мирон, Пимен, Кипріан, Стратон, Пилип.

Нагадаємо, на Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу.