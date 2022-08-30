Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Що святкують 30 серпня
фото із відкритих джерел

У цей день не рекомендується відкладати справи на потім

У вівторок, 30 серпня, відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень та Міжнародний день Каберне Совіньон.

Також у цей день у Казахстані – День Конституції, Перу – День Святої Рози з Ліми, Туреччина – День Перемоги, Татарстан – День Республіки, Киргизстан – День працівників архіву.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Щороку в передостанній день серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницького зникнення або День зниклих безвісти.

День встановлений згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року за активної підтримки міжнародних правозахисних організацій та Червоного Хреста. Щоправда, це питання понад півстоліття порушувалося перед відповідними установами ООН представниками Латиноамериканської Федерації родичів зниклих безвісти людей.

До насильницьких зникнень зазвичай удаються як до стратегії насадження у суспільстві атмосфери терору. Зазвичай насильницькі зникнення супроводжуються жорстокими тортурами, приниженням людської гідності затриманих, а закінчуються смертю.

Міжнародний день Каберне Совіньон

30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Каберне Совіньон, сорт, відомий як «Король червоного винограду», є одним з найвідоміших і улюблених червоних сортів вина в світі. З нього виробляють вина зі складними ароматами і достатком чудових концентрованих смаків, наприклад, включаючи ожину, крем де кассис, чорну вишню, каву, шоколад, м'яту, кедрового дерева, аромат сигарної коробки і багато іншого.

Яке церковне свято

30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

В цей день віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона.

Це свято мало й іншу назву – «вдова допомоги«. Вважалося, що 30 серпня обов’язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь. Також 30 серпня відлітають птахи і починається листопад – листя облітають з липи, черемхи, берези.

Походив Мирон зі знатного роду, але при цьому був дуже лагідний, ніколи не хизувався ні грошима, ні своїм походженням. Відомо, що одного разу місцевий ігемон Антипатр відправився в християнський храм, щоб заарештувати християн і піддати їх мукам.

Його зустрів Мирон і став докоряти в нечистих помислах. Розгніваний пресвітер розпорядився кинути Мирона на розтерзання диким тваринам. Однак ті святого не чіпали, і Антипатр, вийшовши з себе від гніву, покінчив життя самогубством.

Народні прикмети:

  • З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в’яз, черемха і т. д.).
  • У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.
  • Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода.
  • Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно.
  • Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати.

Що не рекомендується робити:

  • День вважається невдалим для сватання, весілля та заручини.
  • У цей день не можна чаклувати, ворожити.
  • Також не варто довго дивитися в дзеркало.
  • У цей день не рекомендується відкладати справи на потім.

Іменини

Олексій, Павло, Мирон, Пимен, Кипріан, Стратон, Пилип.

Нагадаємо, на Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу.

Теги: Україна традиції свято

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День авіації: Зеленський звернувся до українських льотчиків
День авіації: Зеленський звернувся до українських льотчиків
27 серпня, 23:16
Сьогодні – День пам'яті захисників України
Сьогодні – День пам'яті захисників України
Вчора, 06:09
Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій
Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
26 серпня, 17:45

Суспільство

30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
30 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
«Біль, який рве душу». Солдат Парасюк про найстрашніше, що бачив на війні
«Біль, який рве душу». Солдат Парасюк про найстрашніше, що бачив на війні
«Антонов» назвав перший Ан-124 на честь міста-героя 
«Антонов» назвав перший Ан-124 на честь міста-героя 
Влада міста на Хмельниччині відмовилася зносити пам’ятник співробітнику НКВС
Влада міста на Хмельниччині відмовилася зносити пам’ятник співробітнику НКВС
Обов'язкова евакуація на Харківщині: список громад, яким треба готуватися
Обов'язкова евакуація на Харківщині: список громад, яким треба готуватися
Як в Україні зберігаються трупи окупантів: репортаж із моргів
Як в Україні зберігаються трупи окупантів: репортаж із моргів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
194K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
110K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною
61K
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
46K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
45K
Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало

Новини

Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою (відео)
Вчора, 17:50
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Вчора, 14:36
Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  
Вчора, 14:04
Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн
Вчора, 12:27
Польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців
Вчора, 12:14
«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України
Вчора, 08:12

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту