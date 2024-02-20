Розстріл військових в Авдіївці: Україна звернулась до ООН і Червоного Хреста

Дмитро Лубінець: «Терміново надіслав листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати факт скоєння російськими загарбниками воєнного злочину та з'ясувати обставини розстрілу українських військовополонених в Адвіївці. Про це Лубінець написав у Telegram.

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Омбудсмен зазначив, що вихід з Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Зокрема, здійснювались обстріли евакуаційних шляхів та автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Водночас через масштабний наступ окупантів не залишалось шансів для повторних спроб евакуації.

«Через повне оточення опорного пункту «Зеніт», командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною», – повідомив Лубінець.

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За його словами, відбувався діалог щодо надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених.

«Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя», – відзначив Лубінець.

При цьому, що трапилося після цих домовленостей, можна побачити на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції «Зеніт».

Зокрема, родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.

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«Я, як Омбудсмен України, терміново надіслав листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених», – наголосив Лубінець.

Він закликав весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Лубінець заявив, що росіяни сприймають лише силу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Також повідомлялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.