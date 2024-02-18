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Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів
Ухилянтам можуть присудити чималий штраф
фото з відкритих джерел

Порушників законодавства про оборону та мобілізація пропонують затримувати

В Україні триває мобілізація. Адвокат Роман Сімутін пояснив, які покарання готують для ухилянтів, пише Tsn.ua.

«Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що запровадять заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати», – сказав він.

Він також нагадав про додаткові заходи впливу. Мова йде про:

  • штраф у розмірі 51 тис грн, якщо протягом 60 днів ви не уточнили свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення;
  • можливість затримання на три доби осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію, для з'ясування обставин.

«Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроекті, але очевидно, що після спливу 60 днів очільнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим. Для цього доповнять статтю 258 КУпАП нормою, яка виключає необхідність складання протоколу. Тобто одразу буде виноситися постанова із штрафом. А щоб життя не було таким солодким, вносять зміну до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення, відповідно до якої постанову очільник ТЦК має право винести навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення», – додав він.

Нагадаємо, що 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».

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Теги: Верховна Рада санкції арешт адвокат штраф мобілізація кордон Давид Арахамія роман законопроєкт

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