36-річний голова Полтавської ОДА пояснив, чому Зеленський призначив саме його



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Олег Синєгубов сказав, що ретельно готувався до посади голови ОДА, вивчав проблематику Полтавської області разом зі своєю командою

«Областю має керувати нейтральна людина. Цим було продиктоване моє призначення», – Синєгубов

Юрист з Харкова без досвіду державної служби Олег Синєгубов пояснив своє призначення головою Полтавської облдержадміністрації тим, що президент Володимир Зеленський хотів бачити на цій посаді нейтральну людину, яка жодним чином не пов’язана з різними місцевими олігархами та кланами. Про це посадовець розповів в інтерв’ю «Главкому».

Голова Полтавської ОДА зазначив, що ретельно готувався до цієї посади, вивчав проблематику області разом зі своєю командою. За його словами, людина на цій посаді повинна мати відповідну освіту, певні навички, досвід в управлінні, а також лідерські якості та нульову толерантність до корупції.

Синєгубов наголосив, що Банкова поставила перед ним такі завдання: перше – наведення порядку та припинення корупції у регіоні, друге – особиста відповідальність за ухвалення рішень, третє – аудит ефективності та законності рішень, ухвалених попередніми очільниками ОДА. Також серед своїх завдань посадовець назвав роботу над інвесткліматом з врахуванням специфіки Полтавської області.

Керівник облдержадміністрації підкреслив, що має працювати на результат, щоб люди побачили зміни в державній політиці. «Допоки губернатор Синєгубов буде ефективним, він і працюватиме», – зазначив чиновник.

Синєгубов сказав, що знає зсередини функціонування системи влади, яка була заточена на процес, а не на результат. На його думку, зараз настав час перелаштувати людей, які на Полтавщині ухвалюють рішення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський указом №843 11 листопада 2019 року призначив Олега Синєгубова на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації. 36-річний Синєгубов – доктор юридичних наук, з листопада 2015 року – декан Харківського національного університету внутрішніх справ, в червні був довіреною особою депутата Ради від «Слуги народу» Олексія Красова, який балотувався за округом №180 в Харківській області.

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