Перепис населення: стало відомо, скільки людей мешкає на Вінниччині



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Оцінку чисельності населення проводили трьома методами

За останніми даними, чисельність населення Вінниччини складає 1,331 млн осіб.

Такі дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом під час пресконференції.

Розподіл за статтю мешканців Вінниччини виглядає наступним чином: 616,0 тис жінок і 715,4 тис. млн чоловіків.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

Зі слів Дубілета, максимальна різниця між результатами - 2,86%, досить мала похибка, на думку міністра.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.