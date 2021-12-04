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    4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    Своє професійне свято святкують 4 грудня у всьому світі працівники банківської сфери - 4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    Своє професійне свято святкують 4 грудня у всьому світі працівники банківської сфери
    фото з відкритих джерел

    В народі казали, що 4 грудня не можна давати в борг

    Сьогодні, 4 грудня, відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день обіймів, Всесвітній день фетбайку, Міжнародний день гепардів.

    Міжнародний день банку

    У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН був поповнений новою датою – це Міжнародний день банків (International Day of Banks), що відзначається щорічно 4 грудня з моменту ухвалення відповідної Резолюції ООН 74/245.

    Засновуючи пам'ятну дату, Генеральна Асамблея ООН наголосила на визнанні значного внеску цілої низки банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року. ООН визнає установою свята як вклад банків поліпшення рівня життя та умов життя, а й величезний потенціал для подальшого вирішення найважливіших завдань загальносвітового масштабу.

    Мета свята – показати суттєвий внесок світових банківських установ на покращення рівня доходів та умов життя громадян.

    Міжнародний день обіймів

    4-го грудня не так давно почали святкувати ще й Міжнародний день обіймів. Свято з'явилося у 70-х роках ХХ сторіччя, а започаткували його західноєвропейські студенти. Під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом.

    Проте дружні обійми мають і лікувальний ефект, це вже довели вчені. Доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також іншого гормону - окситоцину, що зумовлює доброзичливе ставлення до інших людей.

    Міжнародний день гепардів

    Щорічно 4 грудня святкують Міжнародний день гепардів (International Cheetah Day). Свято було створено для привернення уваги світової спільноти до проблеми можливого зникнення виду і запроваджене Фондом збереження гепардів – Cheetah Conservation Fund.

    В цей день прийнято розповсюджувати інформацію про необхідність охорони дикої природи, проводити благодійні проєкти, на яких збирають кошти для збереження видів сімейства котячих.

    Всесвітній день фетбайку

    В першу суботу грудня у світі святкують Всесвітній день фетбайку. Цього року свято припадає на 4 грудня. Перші велосипеди на широких шинах з’явилися ще 1932 року на сторінках англійських періодичних видань для велосипедистів.

    Винайдення такого виду приписують Марку Грюнвальду, який жив на Алясці. Широка шина і низький тиск допомагають байку краще проходити м’якими, засніженими трасами, а також територією з високою травою. Покришки в таких велосипедах відрізняються шириною 3,5-5 дюймів.

    Яке 4 грудня церковне свято

    4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці
    4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці

    4 грудня за релігійним календарем – введення в Храм Пресвятої Богородиці. Святкується християнами східного обряду. Воно вважається одним з 12 найважливіших церковних свят.

    Батьки Діви Марії довго не мали дітей. Подружжя було в розпачі й дало обітницю присвятити народжену дитину служінню Богу. І народилася в них донечка Марія. Коли дівчині виповнилося три роки, її одягли в найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму.

    Первосвященик зустрів її в храмі та повів у святая святих, у те приміщення, до якого з усіх людей лише сам ходив з очисною жepтовною кpoв’ю. Від цього дня дитина жила в храмі, присвячуючи свій час богоугодним справам: рукоділлю, молитвам і читанню Святого Письма.

    Що не можна робити в цей день

    • 4 грудня, в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, не дозволялося веселитися.
    • Існувала категорична заборона брати шлюби.
    • Як і в інші церковні свята, 4 грудня не можна займатися фізичною працею, а також вишивати, шити, прати, прибирати.
    • Не можна ображатися, лютувати і засуджувати будь-кого.
    • В народі казали, що 4 грудня не можна давати в борг.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 4 грудня, іменини відзначає Ярополк.

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    Теги: борг ООН свята батьки традиції
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    4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони