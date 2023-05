4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна обзиватися та вживати нецензурну лексику

Цього четверга, 4 травня, у світі відзначається Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом та День «Зоряних війн». Православні віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.

Який сьогодні день в Україні та світі

4 травня відзначається Міжнародний день пожежників. Святкування відбувається в першій декаді травня. Вперше свято відзначено в 1999 р. День присвячений вшануванню пожежників і їх небезпечної служби, є професійним святом. У цей День організовується і ряд пам’ятних заходів.

Працівники пожежних служб – це люди, які, безперечно, заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів швидко й ефективно. Результати їхніх зусиль – порятунок незліченної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей, які потенційно могли б бути знищені розбурханим вогнем.

фото: Pixabay

Також сьогодні відзначається День боротьби з цькуванням, або Міжнародний день протидії булінгу. ООН визнала залякування і цькування, які буквально охопили школи по всьому світі, епідемією, і в 2012 році оголосила 4 травня Міжнародним днем протидії булінгу.

Булінг (цькування) – поширена проблема в сучасному суспільстві і найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частину повсякденного життя.

фото з відкритих джерел

За даними ЮНІСЕФ, майже 70% дітей у всьому світі потерпають від цькування з боку однолітків. Водночас Україна посідає четверте місце серед європейських країн із найвищим рівнем булінгу. 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо протидії булінгу, який передбачає введення штрафів та притягнення винуватців до адміністративної відповідальності.

фото з відкритих джерел

Крім того, 4 травня – День «Зоряних війн» (День Люка Скайуокера). Це неофіційне свято на честь знаменитої фантастичної саги «Зоряні війни», перший фільм якої вийшов у прокат в 1977 році. Уперше масово його відзначали в 2011 році в Канаді. Вважається, що дату вибрали через гру слів: в англійській мові напуття джедаїв «так буде з тобою Сила» (may the force be with you) співзвучна «Хай буде з тобою четверте травня» (May the fourth – різниця всього в кілька букв).

Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

Православна церква 4 травня вшановує пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія. У народі день назвали Проклів. Люди зверталися за допомогою до домового, просячи захистити його від підступів злих духів оселі, господарські споруди та худобу.

В цей період селяни активно займалися садово-городніми роботами. Щоб все цвіло й плодоносило, читали змови на хороший урожай.

Народні прикмети

Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.

Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.

Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.

З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.

Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися – опівдні буде гроза.

Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.

На черемшині кольором багато – до мокрого літа.

Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези опушився, то влітку часто йтимуть дощі.

В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.

День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.

Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.

Що не можна робити

Не можна злитись та влаштовувати сварки.

Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна виходити на вулицю без потреби.

Не можна ходити вранці по росі.

Іменини

Сьогодні День ангела в Олексія, Ісакія, Дениса, Кіндрата, Максима, Федора, Івана, Миколи та Олександра.