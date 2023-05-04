4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна обзиватися та вживати нецензурну лексику
Цього четверга, 4 травня, у світі відзначається Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом та День «Зоряних війн». Православні віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.
Який сьогодні день в Україні та світі
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників. Святкування відбувається в першій декаді травня. Вперше свято відзначено в 1999 р. День присвячений вшануванню пожежників і їх небезпечної служби, є професійним святом. У цей День організовується і ряд пам’ятних заходів.
Працівники пожежних служб – це люди, які, безперечно, заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів швидко й ефективно. Результати їхніх зусиль – порятунок незліченної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей, які потенційно могли б бути знищені розбурханим вогнем.
Також сьогодні відзначається День боротьби з цькуванням, або Міжнародний день протидії булінгу. ООН визнала залякування і цькування, які буквально охопили школи по всьому світі, епідемією, і в 2012 році оголосила 4 травня Міжнародним днем протидії булінгу.
Булінг (цькування) – поширена проблема в сучасному суспільстві і найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частину повсякденного життя.
За даними ЮНІСЕФ, майже 70% дітей у всьому світі потерпають від цькування з боку однолітків. Водночас Україна посідає четверте місце серед європейських країн із найвищим рівнем булінгу. 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо протидії булінгу, який передбачає введення штрафів та притягнення винуватців до адміністративної відповідальності.
Крім того, 4 травня – День «Зоряних війн» (День Люка Скайуокера). Це неофіційне свято на честь знаменитої фантастичної саги «Зоряні війни», перший фільм якої вийшов у прокат в 1977 році. Уперше масово його відзначали в 2011 році в Канаді. Вважається, що дату вибрали через гру слів: в англійській мові напуття джедаїв «так буде з тобою Сила» (may the force be with you) співзвучна «Хай буде з тобою четверте травня» (May the fourth – різниця всього в кілька букв).
Яке церковне свято
Православна церква 4 травня вшановує пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія. У народі день назвали Проклів. Люди зверталися за допомогою до домового, просячи захистити його від підступів злих духів оселі, господарські споруди та худобу.
В цей період селяни активно займалися садово-городніми роботами. Щоб все цвіло й плодоносило, читали змови на хороший урожай.
Народні прикмети
- Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
- Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.
- Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.
- З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
- Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися – опівдні буде гроза.
- Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
- На черемшині кольором багато – до мокрого літа.
- Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези опушився, то влітку часто йтимуть дощі.
- В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
- День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.
- Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.
Що не можна робити
- Не можна злитись та влаштовувати сварки.
- Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна виходити на вулицю без потреби.
- Не можна ходити вранці по росі.
Іменини
Сьогодні День ангела в Олексія, Ісакія, Дениса, Кіндрата, Максима, Федора, Івана, Миколи та Олександра.
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