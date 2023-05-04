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4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У цей день світ відзначає Міжнародний день пожежників
фото: Pixabay

Сьогодні не можна обзиватися та вживати нецензурну лексику

Цього четверга, 4 травня, у світі відзначається Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом та День «Зоряних війн». Православні віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.

Який сьогодні день в Україні та світі

4 травня відзначається Міжнародний день пожежників. Святкування відбувається в першій декаді травня. Вперше свято відзначено в 1999 р. День присвячений вшануванню пожежників і їх небезпечної служби, є професійним святом. У цей День організовується і ряд пам’ятних заходів.

Працівники пожежних служб – це люди, які, безперечно, заслуговують на визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів швидко й ефективно. Результати їхніх зусиль – порятунок незліченної кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей, які потенційно могли б бути знищені розбурханим вогнем.

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Також сьогодні відзначається День боротьби з цькуванням, або Міжнародний день протидії булінгу. ООН визнала залякування і цькування, які буквально охопили школи по всьому світі, епідемією, і в 2012 році оголосила 4 травня Міжнародним днем протидії булінгу.

Булінг (цькування) – поширена проблема в сучасному суспільстві і найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частину повсякденного життя.

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

За даними ЮНІСЕФ, майже 70% дітей у всьому світі потерпають від цькування з боку однолітків. Водночас Україна посідає четверте місце серед європейських країн із найвищим рівнем булінгу. 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо протидії булінгу, який передбачає введення штрафів та притягнення винуватців до адміністративної відповідальності.

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Крім того, 4 травня – День «Зоряних війн» (День Люка Скайуокера). Це неофіційне свято на честь знаменитої фантастичної саги «Зоряні війни», перший фільм якої вийшов у прокат в 1977 році. Уперше масово його відзначали в 2011 році в Канаді. Вважається, що дату вибрали через гру слів: в англійській мові напуття джедаїв «так буде з тобою Сила» (may the force be with you) співзвучна «Хай буде з тобою четверте травня» (May the fourth – різниця всього в кілька букв).

Яке церковне свято

4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Православна церква 4 травня вшановує пам'ять мучеників Януарія, Прокла, Фавста і Созія. У народі день назвали Проклів. Люди зверталися за допомогою до домового, просячи захистити його від підступів злих духів оселі, господарські споруди та худобу.

В цей період селяни активно займалися садово-городніми роботами. Щоб все цвіло й плодоносило, читали змови на хороший урожай.

Народні прикмети

  • Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
  • Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.
  • Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.
  • З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
  • Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися – опівдні буде гроза.
  • Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
  • На черемшині кольором багато – до мокрого літа.
  • Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези опушився, то влітку часто йтимуть дощі.
  • В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
  • День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.
  • Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.

Що не можна робити

  • Не можна злитись та влаштовувати сварки.
  • Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна виходити на вулицю без потреби.
  • Не можна ходити вранці по росі.

Іменини

Сьогодні День ангела в Олексія, Ісакія, Дениса, Кіндрата, Максима, Федора, Івана, Миколи та Олександра.

Теги: церква православна церква традиції свято

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