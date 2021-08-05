  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    А ще сьогодні не можна скупитися, особливо на знання - 5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    А ще сьогодні не можна скупитися, особливо на знання

    5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора

    У четвер, 5 серпня, відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день світлофора

    Попередник сучасних світлофорів був встановлений 5 серпня 1914 року в Америці у місті Клівленд, і мав два сигнали: зелений і червоний.

    Перший світлофор в Україні був встановлений в 1936 році у Харкові.

    • День Трохима Безсонніка
    • День свіжого дихання
    • День спідньої білизни
    • Всесвітній день устриць
    .jpg_10

    Це зараз вони вважаються делікатесом і віднедавна – їжею лише для багатіїв. А колись устриці коштували дешевше за хліб. У 17-18 століттях цими молюсками харчувалися бідні люди в Італії, Франції і Великій Британії. Але вже в 20 сторіччі ситуація змінилася, бо більшість устриць люди просто… зжерли. Влада почала вводити квоти на вилов устриць, відповідно, вони стали дорожчати і перетворилися на делікатес. А отже – і на їжу багатіїв.

    • День Почаївської ікони Божої Матері
    .jpg_11

    Древня чудотворна ікона Божої Матері, одна з найбільш шанованих православними. Зберігається в Почаївській Лаврі (Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області).

    Історія

    Ікона написана давнім візантійським письмом, відтак могла бути створена або у Візантії, або в Болгарії.

    У 1597 році монастирю її подарувала заможна вдова луцького земського судді Анна Гойська, що володіла Почаєвом у другій половині XVI століття. Вважається, що в 1559 році цю ікону Анні подарував грецький митрополит Неофіт (згодом – константинопольський патріарх) на знак вдячності за сердечний прийом у Почаєві, через який він проїздив, повертаючись із Московії.

    Народні прикмети на 5 серпня:

    • Сич кричить гучно – до похолодання.
    • Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – гряде потепління.
    • На світанку яскраво зірки мерехтять – через кілька днів почнуться дощі.
    • Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.
    • Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.

    Що не треба робити 5 серпня:

    • Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш вести себе з людьми, так люди будуть поводитися поряд з тобою цілий місяць.
    • Скупитися, особливо на знання. Якщо хтось просить поради, обов'язково потрібно поділитися своїм досвідом.
    • Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.

    У кого іменини 5 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.

    Читайте також:
    Теги: свята влада дощ хліб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони