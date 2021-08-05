5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

А ще сьогодні не можна скупитися, особливо на знання

5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора

У четвер, 5 серпня, відзначаються такі свята:

Міжнародний день світлофора

Попередник сучасних світлофорів був встановлений 5 серпня 1914 року в Америці у місті Клівленд, і мав два сигнали: зелений і червоний.

Перший світлофор в Україні був встановлений в 1936 році у Харкові.

День Трохима Безсонніка

День свіжого дихання

День спідньої білизни

Всесвітній день устриць

Це зараз вони вважаються делікатесом і віднедавна – їжею лише для багатіїв. А колись устриці коштували дешевше за хліб. У 17-18 століттях цими молюсками харчувалися бідні люди в Італії, Франції і Великій Британії. Але вже в 20 сторіччі ситуація змінилася, бо більшість устриць люди просто… зжерли. Влада почала вводити квоти на вилов устриць, відповідно, вони стали дорожчати і перетворилися на делікатес. А отже – і на їжу багатіїв.

День Почаївської ікони Божої Матері

Древня чудотворна ікона Божої Матері, одна з найбільш шанованих православними. Зберігається в Почаївській Лаврі (Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області).

Історія

Ікона написана давнім візантійським письмом, відтак могла бути створена або у Візантії, або в Болгарії.

У 1597 році монастирю її подарувала заможна вдова луцького земського судді Анна Гойська, що володіла Почаєвом у другій половині XVI століття. Вважається, що в 1559 році цю ікону Анні подарував грецький митрополит Неофіт (згодом – константинопольський патріарх) на знак вдячності за сердечний прийом у Почаєві, через який він проїздив, повертаючись із Московії.

Народні прикмети на 5 серпня:

Сич кричить гучно – до похолодання.

Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – гряде потепління.

На світанку яскраво зірки мерехтять – через кілька днів почнуться дощі.

Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.

Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.

Що не треба робити 5 серпня:

Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш вести себе з людьми, так люди будуть поводитися поряд з тобою цілий місяць.

Скупитися, особливо на знання. Якщо хтось просить поради, обов'язково потрібно поділитися своїм досвідом.

Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.

У кого іменини 5 серпня?

Іменини сьогодні святкують Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.

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