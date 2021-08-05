5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5 серпня відзначається Міжнародний день світлофора
У четвер, 5 серпня, відзначаються такі свята:
- Міжнародний день світлофора
Попередник сучасних світлофорів був встановлений 5 серпня 1914 року в Америці у місті Клівленд, і мав два сигнали: зелений і червоний.
Перший світлофор в Україні був встановлений в 1936 році у Харкові.
- День Трохима Безсонніка
- День свіжого дихання
- День спідньої білизни
- Всесвітній день устриць
Це зараз вони вважаються делікатесом і віднедавна – їжею лише для багатіїв. А колись устриці коштували дешевше за хліб. У 17-18 століттях цими молюсками харчувалися бідні люди в Італії, Франції і Великій Британії. Але вже в 20 сторіччі ситуація змінилася, бо більшість устриць люди просто… зжерли. Влада почала вводити квоти на вилов устриць, відповідно, вони стали дорожчати і перетворилися на делікатес. А отже – і на їжу багатіїв.
- День Почаївської ікони Божої Матері
Древня чудотворна ікона Божої Матері, одна з найбільш шанованих православними. Зберігається в Почаївській Лаврі (Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області).
Історія
Ікона написана давнім візантійським письмом, відтак могла бути створена або у Візантії, або в Болгарії.
У 1597 році монастирю її подарувала заможна вдова луцького земського судді Анна Гойська, що володіла Почаєвом у другій половині XVI століття. Вважається, що в 1559 році цю ікону Анні подарував грецький митрополит Неофіт (згодом – константинопольський патріарх) на знак вдячності за сердечний прийом у Почаєві, через який він проїздив, повертаючись із Московії.
Народні прикмети на 5 серпня:
- Сич кричить гучно – до похолодання.
- Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – гряде потепління.
- На світанку яскраво зірки мерехтять – через кілька днів почнуться дощі.
- Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.
- Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.
Що не треба робити 5 серпня:
- Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш вести себе з людьми, так люди будуть поводитися поряд з тобою цілий місяць.
- Скупитися, особливо на знання. Якщо хтось просить поради, обов'язково потрібно поділитися своїм досвідом.
- Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.
У кого іменини 5 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.