Нацрада перевірить канал «Прямий» через нецензурні вислови ведучого



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Ведучий Матвій Ганапольський у прямому ефірі використовував нецензурні вислови, заявили у Нацраді

Це вже третя перевірка Нацради телеканалу «Прямий» за останні пів року

У четвер, 4 червня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку «Прямого каналу».

Про це повідомляє «Укрінформ».

Підставою стали результати моніторингу за 1, 2 і 3 травня. У ці дні на каналі транслювали в прямому ефірі та в повторі програму «Ехо України» з ведучим Матвієм Ганапольським.

Відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич повідомив, що в програмі зафіксовано використання ненормативної лексики, а програма транслювалася в час, доступний для дитячої аудиторії, тобто є ознаки порушення норм закону про захист неповнолітніх від шкідливого контенту.

Голова Нацради Ольга Герасим’юк зазначила, що у проєкті рішення «є великий перелік всього, що було сказано», і Нацрада має це перевірити «з приводу тексту, який наведений, і його можливого впливу на неповнолітню аудиторію».

Член Нацради Олександр Ільяшенко зауважив, що в проекті рішення як приклади ненормативної лексики наведено лише два слова: «с**ка» і «г**но».

«У мене є великі сумніви, що це тягне на якусь санкцію», – сказав він і запитав у юристів, чи є тут порушення з юридичної точки зору.

Представниця юридичного управління Нацради сказала, що управління підтримує цей проєкт, «тому що дані висловлювання можуть зашкодити неповнолітнім, і ці висловлювання були сказані саме ведучим програми, а не гостем».

Це вже третя перевірка Нацради телеканалу за останні пів року.