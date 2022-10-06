Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

6 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
6 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6 жовтня – день зачаття святого Іоанна Хрестителя
фото ілюстративне

Говорили, що в цей день обов’язково потрібно утеплити будинок

У середу, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання. У православній церкві святкується зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також вшановується день мучениці діви Іраїди.

Всесвітній день охорони місць проживання

Щорічно, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання, який покликаний нагадати кожному з нас про необхідність захисту не тільки флори й фауни, а, в першу чергу, середовища їх існування. Цей день був започаткований у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних місць існування в Європі (Бернської конвенції).

Відомого, що свято Іван Хреститель народився у сім'ї священика Захарії та його дружини Єлизавети. До старості вони дожили бездітними, поки одного разу під час богослужіння до Захарії не з'явився архангел Гавриїл і не повідомив, що той скоро стане батьком. Священик засумнівався у диві та онімів, поки не народився малюк, якого назвали Іван.

Відомо, що Іван Хреститель народився за шість місяців до Ісуса Христа. Їх пов'язують родинні зв'язки.

Як тільки святий народився, Захарія знову зміг говорити і оголосив пророцтво про майбутнє свого сина і про прихід Месії. Іван Предтеча – одна з найвідоміших проповідників християнської віри, якому довірили дуже важливу місії – хрестити Ісуса Христа.

6 жовтня – День Іраїди

Протягом усієї історії розвитку людина змінює природу, у тому числі і середовище існування тваринного і рослинного світу. Темпи зникнення видів наразі різко зросли і до переліку видів тварин та рослин, що зникають, залучаються все нові й нові види, які до цього були цілком життєздатні.

Вчені б’ють на сполох: за 19 століть нашої ери на Земній кулі зникли 150 видів ссавців (переважно великих) і 139 видів птахів.

Порушення довкілля відбувається внаслідок антропогенних впливів, які докорінно змінюють умови життя диких тварин, а саме вирубки лісів, осушення боліт, розорювання степів, перелогових земель, створення водосховищ тощо.

Всесвітній день охорони місць проживання заснований для того, щоб нагадати людству про те, що ми, люди, є лише частиною природи, ми живемо і розвиваємося за її законами.

6 жовтня – день зачаття святого Іоанна Хрестителя

6 жовтня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Іраїди, яка проживала в Олександрії. Одного разу вона вирушила до джерела, щоб набрати води. У цей момент до берега причалив корабель, на якому знаходилося безліч жінок, чоловіків, ченців і дияконів. Всі ці люди були в оковах. Їх за сповідання християнської віри везли на муки.

Несподівано Іраїда спалахнула великою любов’ю до Господа. Вона добровільно приєдналася до в’язнів, і разом з ними була укладена в кайдани. Коли корабель прибув в єгипетське місто Антінополь, Іраїду перш інших піддали жорстоким катуванням, а після усікли мечем.

Традиції та звичаї на 6 жовтня

Зазвичай цей день видавався досить холодним, і здебільшого саме 6 жовтня починали топити печі
Говорили, що в цей день обов’язково потрібно утеплити будинок, протопити хату, заготовити дрова на зиму.

Також моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім’ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.

Вважається, що зачаття Іоанна Предтечі – це день, коли можна зрозуміти, яка доля на тебе чекає надалі. Наші предки у цей день молилися святому і просили його здоров'я дітям. Безплідні пари молилися про майбутню дитину.

6 жовтня ворожили на власну долю. Для цього вирушали до місця злиття двох річок, набирали два глечика води (порівну). Потім приносили їх додому і дивилися, вода з якої посудини швидше випарується. Якщо води стало менше в посудині, де знаходилася вода з повної річки, то проблеми збережуться протягом усього року, і навпаки.

Що не можна робити 6 жовтня

- Перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.
- Не можна скаржитися й згадувати власні біди. Той, хто на Іоанна говорить про проблеми та нещастя, ніколи від них не позбудеться. Той, хто мовчатиме і сподіватиметься на краще, отримає щастя.
- Не можна важко фізично працювати.

Народні прикмети на 6 жовтня:

- 6 жовтня мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.
- Якщо людина народилася 6 жовтня, то її талісманом є опал. Такі люди володіють здібностями майструвати з глини і каменю, є прекрасними народними умільцями.
- Бур’ян високий – прикмета, що снігу взимку буде багато.
- 6 жовтня чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові погоди.

Іменини:

- Чоловічі: Інокентій, Микола, Петро, Іван, Андрій
- Жіночі: Раїса, Антоніна, Іраїда.

Нагадаємо, 5 жовтня, у світі відзначали Всесвітній День вчителя.

Читайте також: Курс валют у 2023 році: НБУ повідомив, скільки коштуватиме долар
Теги: свято церква традиції Українська православна церква

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

6 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
6 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
«Укрпошта» повернулася у Лиман
«Укрпошта» повернулася у Лиман
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду
Понад усе любив небо. Історія Михайла Матюшенка, який очолював «привидів Києва»
Понад усе любив небо. Історія Михайла Матюшенка, який очолював «привидів Києва»
Призовник через суд добився виїзду за кордон. Стали відомі подробиці
Призовник через суд добився виїзду за кордон. Стали відомі подробиці
Залужний опублікував відео про роль жінок в українській армії
Залужний опублікував відео про роль жінок в українській армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
28K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
25K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
21K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон
19K
Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
13K
Хто стане главою НБУ? Депутат зняв інтригу і назвав день голосування

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
4 жовтня, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
4 жовтня, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту