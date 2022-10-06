6 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Говорили, що в цей день обов’язково потрібно утеплити будинок

У середу, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання. У православній церкві святкується зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також вшановується день мучениці діви Іраїди.

Всесвітній день охорони місць проживання

Щорічно, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день охорони місць проживання, який покликаний нагадати кожному з нас про необхідність захисту не тільки флори й фауни, а, в першу чергу, середовища їх існування. Цей день був започаткований у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних місць існування в Європі (Бернської конвенції).

Відомого, що свято Іван Хреститель народився у сім'ї священика Захарії та його дружини Єлизавети. До старості вони дожили бездітними, поки одного разу під час богослужіння до Захарії не з'явився архангел Гавриїл і не повідомив, що той скоро стане батьком. Священик засумнівався у диві та онімів, поки не народився малюк, якого назвали Іван.

Відомо, що Іван Хреститель народився за шість місяців до Ісуса Христа. Їх пов'язують родинні зв'язки.

Як тільки святий народився, Захарія знову зміг говорити і оголосив пророцтво про майбутнє свого сина і про прихід Месії. Іван Предтеча – одна з найвідоміших проповідників християнської віри, якому довірили дуже важливу місії – хрестити Ісуса Христа.

6 жовтня – День Іраїди

Протягом усієї історії розвитку людина змінює природу, у тому числі і середовище існування тваринного і рослинного світу. Темпи зникнення видів наразі різко зросли і до переліку видів тварин та рослин, що зникають, залучаються все нові й нові види, які до цього були цілком життєздатні.

Вчені б’ють на сполох: за 19 століть нашої ери на Земній кулі зникли 150 видів ссавців (переважно великих) і 139 видів птахів.

Порушення довкілля відбувається внаслідок антропогенних впливів, які докорінно змінюють умови життя диких тварин, а саме вирубки лісів, осушення боліт, розорювання степів, перелогових земель, створення водосховищ тощо.

Всесвітній день охорони місць проживання заснований для того, щоб нагадати людству про те, що ми, люди, є лише частиною природи, ми живемо і розвиваємося за її законами.

6 жовтня – день зачаття святого Іоанна Хрестителя

6 жовтня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Іраїди, яка проживала в Олександрії. Одного разу вона вирушила до джерела, щоб набрати води. У цей момент до берега причалив корабель, на якому знаходилося безліч жінок, чоловіків, ченців і дияконів. Всі ці люди були в оковах. Їх за сповідання християнської віри везли на муки.

Несподівано Іраїда спалахнула великою любов’ю до Господа. Вона добровільно приєдналася до в’язнів, і разом з ними була укладена в кайдани. Коли корабель прибув в єгипетське місто Антінополь, Іраїду перш інших піддали жорстоким катуванням, а після усікли мечем.

Традиції та звичаї на 6 жовтня

Зазвичай цей день видавався досить холодним, і здебільшого саме 6 жовтня починали топити печі

Говорили, що в цей день обов’язково потрібно утеплити будинок, протопити хату, заготовити дрова на зиму.

Також моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім’ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.

Вважається, що зачаття Іоанна Предтечі – це день, коли можна зрозуміти, яка доля на тебе чекає надалі. Наші предки у цей день молилися святому і просили його здоров'я дітям. Безплідні пари молилися про майбутню дитину.

6 жовтня ворожили на власну долю. Для цього вирушали до місця злиття двох річок, набирали два глечика води (порівну). Потім приносили їх додому і дивилися, вода з якої посудини швидше випарується. Якщо води стало менше в посудині, де знаходилася вода з повної річки, то проблеми збережуться протягом усього року, і навпаки.

Що не можна робити 6 жовтня

- Перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.

- Не можна скаржитися й згадувати власні біди. Той, хто на Іоанна говорить про проблеми та нещастя, ніколи від них не позбудеться. Той, хто мовчатиме і сподіватиметься на краще, отримає щастя.

- Не можна важко фізично працювати.

Народні прикмети на 6 жовтня:

- 6 жовтня мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.

- Якщо людина народилася 6 жовтня, то її талісманом є опал. Такі люди володіють здібностями майструвати з глини і каменю, є прекрасними народними умільцями.

- Бур’ян високий – прикмета, що снігу взимку буде багато.

- 6 жовтня чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові погоди.

Іменини:

- Чоловічі: Інокентій, Микола, Петро, Іван, Андрій

- Жіночі: Раїса, Антоніна, Іраїда.

Нагадаємо, 5 жовтня, у світі відзначали Всесвітній День вчителя.