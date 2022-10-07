7 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Вважається, що в цей день не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі.

Міжнародний день листоноші

7 жовтня проводиться Міжнародний день листоноші. International Newspaper Carrier Day. Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Професія листоноші відіграє важливу роль у нашому житті, оскільки вже багато років пошта залишається одним із найдоступніших і популярних видів комунікації, а також надійним способом передачі й доставки письмової кореспонденції та друкованих видань.

В час розвитку нових технологій ми продовжуємо заглядати і в поштову скриньку. Тому безумовно гарантом успішного розвитку вітчизняної пошти є передусім повсякденна робота її працівників.

7 жовтня – День Текли (Теклі, Фекли)

У цей день 7 жовтня Православна церква шанує пам’ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість і чистоту дівочу. У віці 18 років вона звернулася в християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Жениха Небесного.

Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво (свята відрізнялася прекрасною зовнішністю). Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь погас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги. П’яні хлопці хотіли збезчестити святу діву, але Господь розгорнув перед нею гору і вкрив її від переслідувачів в печері. Свята рівноапостольна Текла дожила до 90 років, зцілюючи стражденних духом і плоттю, проповідую Істину і багатьох звертаючи до віри.

7 жовтня: традиції і звичаї дня

У народі говорили: «На Теклу ночі темні, а дні кінськими кроками зменшуються». Акцент на темряві ночей перед днем Текли пов’язаний з замолотками (початком обмолоту хліба), приуроченими до цієї дати. У приміщеннях, де сушили снопи, розводили вогонь. На нічному фоні яскраві спалахи багать і низка вогнів на околицях сіл сприймаються особливо контрастно і навіть зловісно.

За старих часів на протязі цього дня співали пісні і веселилися, лише о півночі запалювали вогонь і починали молотити. У наступні дні вже молотили вранці. Першу клуню називали іменинницею.

Восени без вогню клуні не висушити, але вогонь розвести в стодолі непросто, потрібні певні знання і вміння. Доручали цю відповідальну справу досвідченим чоловікам або людям похилого віку. Але, незважаючи на це, клуні на Русі щоосені горіли часто-густо.

Забобонні селяни не топили стодола до дня Текли, та й в цей день розпалювали вогонь ближче до півночі. Стодола 7 жовтня була іменинницею, тому вона відпочивала. На Теклу вшановували молотників. У клуні теж приносили горщик каші і пиріг, залишали в кутку або біля місця, де розводять вогонь.

У день Текли жінки намагалися хоч трохи попрясти, щоб надалі охоту до цієї справи мати. Селяни копали буряк і останній раз збирали боровики. У цей день прийнято було весілля грати. Вважалося, що тоді шлюб буде міцним і щасливим.

Звичаї на 7 жовтня

У цей день вшановують святу Теклю. Їй можна молитися про що завгодно, просити спасіння, зцілення, любові, щасливого збігу обставин, удачі і щастя.

Також в цей день є одна особлива традиція. Вважається, що протягом дня не можна запалювати ніякий вогонь. Але ось після заходу запалити полум’я обов’язково. Вважається, що вогонь після заходу сонця принесе щастя, багатство і успіх. Саме тому день і називається заревницею.

Прикмети на 7 жовтня кажуть, що той, хто сьогодні загадає бажання, дивлячись на полум’я, у того воно обов’язково збудеться.

Також прикмети на 7 жовтня кажуть, що всі вузли, які будуть сьогодні зав’язані, ніколи не розв’яжуться. Тому сьогодні прийнято укладати шлюби. Прийнято вважати, що вони будуть міцними і щасливими.

Народні прикмети та повір’я на 7 жовтня:

Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.

Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.

Якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками – тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава і довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці.

Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

Зверніть увагу на врожай жолудів. Якщо їх багато, значить, зима очікується м’яка, а майбутній рік врожайним.

Що не можна робити сьогодні:

Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, аби не накликати на себе біду;

Не слід у цей день об’їдатися та зловживати алкоголем;

Не бажано нині відмовляти нужденним, аби цілий наступний рік не бути нужденним;

Ще не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха.

Іменини

Іменини 7 жовтня День ангела імені відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.

Нагадаємо, 6 жовтня, у світі відзначали Всесвітній день охорони місць проживання.