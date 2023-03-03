День весни та цвітіння вишні: «слуга» Третьякова пропонує нові свята

Нардепка пропонує зробити робочими днями Різдво 7 січня та День перемоги 9 травня

Депутатка від «Слуги народу» та голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю щодо встановлення святкових неробочих днів. Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради.

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Нардепка пропонує святкувати День цвітіння української вишні, День перемоги над РФ та низку інших змін:

Різдво 7 січня та День перемоги 9 травня зробити робочими днями;

8 березня зробити робочим днем, але перейменувати на «День весни» – задля гендерної нейтральності;

перейменувати свято 1 травня на «День подяки праці».

Серед нових свят та вихідних:

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6 червня – День цвітіння української вишні (як символ рідної землі та України);

21 вересня – День миру (день святкування мирного життя після Перемоги України над російською військовою агресією);

10 листопада – День поваги до віку (для розвитку в суспільстві почуття шани та прихильного ставлення до усіх вікових категорій населення).

До запропонованих змін також подали обґрунтування.

Зауважимо, свято «День збору строкатих пурпурових огірків» (як символу врожаїв) з вихідним на 29 червня підтримала більшість колег Третьякової по партії, але цей пункт прибрали з остаточної редакції законопроєкту.

Крім того, депутатка пропонує парламенту заснувати свято на честь перемоги у війні з Росією ще до її закінчення. Назвати його вона запропонувала Днем миру, визначити датою – 21 вересня і зробити його вихідним.

До слова, у парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги: Мінцифри запустило опитування щодо долі 8 березня у «Дії».

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Крім того, парламентарі пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки, 9 березня визначити як Шевченків день, а за Днем матері офіційно закріпити другу неділю травня: без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів.