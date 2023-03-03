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День весни та цвітіння вишні: «слуга» Третьякова пропонує нові свята

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День весни та цвітіння вишні: «слуга» Третьякова пропонує нові свята
День цвітіння української вишні – символ рідної землі та України
фото з відкритих джерел

Нардепка пропонує зробити робочими днями Різдво 7 січня та День перемоги 9 травня

Депутатка від «Слуги народу» та голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю щодо встановлення святкових неробочих днів. Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради.

Нардепка пропонує святкувати День цвітіння української вишні, День перемоги над РФ та низку інших змін:

  • Різдво 7 січня та День перемоги 9 травня зробити робочими днями;
  • 8 березня зробити робочим днем, але перейменувати на «День весни» – задля гендерної нейтральності;
  • перейменувати свято 1 травня на «День подяки праці».

 Серед нових свят та вихідних:

  • 6 червня – День цвітіння української вишні (як символ рідної землі та України);
  • 21 вересня – День миру (день святкування мирного життя після Перемоги України над російською військовою агресією);
  • 10 листопада – День поваги до віку (для розвитку в суспільстві почуття шани та прихильного ставлення до усіх вікових категорій населення).

До запропонованих змін також подали обґрунтування.

День весни та цвітіння вишні: «слуга» Третьякова пропонує нові свята фото 1

Зауважимо, свято «День збору строкатих пурпурових огірків» (як символу врожаїв) з вихідним на 29 червня підтримала більшість колег Третьякової по партії, але цей пункт прибрали з остаточної редакції законопроєкту.

Крім того, депутатка пропонує парламенту заснувати свято на честь перемоги у війні з Росією ще до її закінчення. Назвати його вона запропонувала Днем миру, визначити датою – 21 вересня і зробити його вихідним.

До слова, у парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги: Мінцифри запустило опитування щодо долі 8 березня у «Дії».

Крім того, парламентарі пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки, 9 березня визначити як Шевченків день, а за Днем матері офіційно закріпити другу неділю травня: без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів.

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Теги: День Перемоги 8 березня свята Галина Третьякова свято

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