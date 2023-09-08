8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

8 вересня категорично заборонено ображати одне одного, сваритися, лихословити, а також тримати образу на рідних

8 вересня відзначають День медсестри відділень дитячої гематології та онкології в Україні. Крім того, також святкують міжнародний день грамотності та міжнародний день солідарності журналістів. Православні віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці (у народі – Друга Пречиста).

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Міжнародний день грамотності

У 1966 році ЮНЕСКО уперше відзначило цей день, з метою привернути увагу суспільства і збудити його інтерес, мобілізувати міжнародну суспільну думку, аби досягти активної підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності – однієї з провідних сфер діяльності ЮНЕСКО починаючи з часів її першої Генеральної конференції в 1946 році.

Традиція відзначати цей день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 р. Саме ця конференція рекомендувала проголосити 8 вересня – дату урочистого відкриття конференції – Міжнародним днем грамотності (International Literacy Day), та святкувати його щорічно в усьому світі.

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Міжнародний день солідарності журналістів

Цей день відзначається з 1958 року, за рішенням ІV конгресу найстарішого та найавторитетнішого журналістського об’єднання у світі – Міжнародної організації журналістів (МОЖ). Саме в цей день у далекому 1943 році був страчений нацистами у берлінській в’язниці чехословацький журналіст Юліус Фучик.

За традицією, у всьому світі 8 вересня журналісти – представники так званої четвертої влади, на з’їздах, конференціях та зборах діляться своїм професійним досвідом один з одним та нагороджують найдостойніших у цій небезпечній творчій професії.

День медсестри відділень дитячої гематології та онкології в Україні

Кожен рік 8 вересня своє професійне свято відзначають медичні сестри відділень дитячої гематології та онкології – День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. В Україні приблизно тисячі дітей щорічно отримують діагноз злоякісної хвороби, з яких 58% – гематологічні захворювання та до 42% – онкологічні.

Ця дата дає можливість подякувати медичним сестрам з дитячих гематологічних та онкологічних відділень за їхню працю, а також привернути уваги до проблеми нестачі персоналу на такі посади.

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Яке сьогодні релігійне свято

8 вересня в церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста. Народилася Діва Марія в Назареті у благочестивій родині, яка походила від Давида. Мати Анна та батько Іоаким довгий час мріяли про дітей, але залишалися бездітними. Якось вони молилися Богу, щоб той подарував їм дитину. Вони навіть дали обітницю, що віддадуть дитя на служіння до храму. І ось подарував Господь їм дівчинку, яку назвали Марією. Про народження дитини сповістив Анну архангел Гавриїл.

Що не можна робити цього дня

Не можна ображати одне одного, сваритися, лихословити.

Небажано вживати м'ясні страви та алкоголь.

Не можна тримати образу на рідних.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, такою буде вся осінь;

чим більше на цибулі лушпиння, тим суворішою буде зима;

світанок чи захід сонця яскраво-червоні – до дощової та вітряної погоди;

вранці на траві іній – буде негода;

на деревах багато павутини – чекайте на тепло;

низько летять перелітні птахи – буде похолодання.

Бездітні жінки, які мріють завагітніти, моляться цього дня Пречистій Діві Марії, щоб вона замовила перед Богом слівце. Також ідуть на служіння до храму, а після цього обов'язково дають милостиню жебракові.

Пам’ятні дати 8 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 вересня:

70 рік – римські війська Тита Флавія здобули Єрусалим, знищили місто і Другий Єрусалимський храм;

1296 рік – у Флоренції відбувається урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою);

1504 рік – у Флоренції на площі Сіньйорії встановлюють 5-метрову статую "Давид" роботи Мікеланджело Буонарроті;

1522 рік – завершують першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана;

1529 рік – османські війська беруть Буду (Королівство Угорщина);

1664 рік – Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито переходить під контроль англійців;

1760 рік – останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здає Монреаль британцям;

1791 рік – у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;

1796 рік – Наполеон розбиває австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія);

1886 рік – засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР;

1888 рік – відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;

1914 рік – біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснює перший в історії повітряний таран, під час якого гине і він, і екіпаж австрійського літака;

1919 рік – поет Ґабріеле д'Аннунціо на чолі загону італійських націоналістів захоплює місто Фіуме (Королівство Сербів, Хорватів і Словенців) і проголошує його незалежною "Республікою Фіуме";

1943 рік – король Віктор Еммануїл III оголошує про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників;

1952 рік – виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море";

1989 рік – у Києві засновують Народний рух України за перебудову;

1991 рік – у Києві реєструють найвищу температуру повітря 32 °C для цього дня року;

1993 рік – створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;

2005 рік – президент України Віктор Ющенко своїми указами відправляє у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільняє із займаних посад секретаря Ради національної безпеки й оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адріян, Віктор, Георгій (Юрій), Дмитро, Петро, Роман, Наталія, Марія.