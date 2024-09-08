8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні забороняється вживати м'ясні страви

8 вересня відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Всесвітній день журавля, Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта. Віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Щорічно припадає на другу неділю вересня. Це професійне свято було встановлено 1993 року Указом Президента України № 302/9312. Цей день присвячений працівникам, які працюють у нафтовій, газовій та нафтопереробній галузях, визнаючи їхній внесок у розвиток економіки та енергетичної незалежності країни. Традиційно в цей день проводяться урочисті заходи, нагородження найкращих працівників та інші святкові події.

Всесвітній день боротьби з муковісцидозом

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про муковісцидоз, його симптоми, методи лікування та поточні дослідження, спрямовані на пошук ліків. Муковісцидоз – це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає легені, підшлункову залозу та інші органи. Воно спричинене мутаціями в гені CFTR, що призводить до утворення густого та липкого слизу, який блокує дихальні шляхи та інші протоки. Це може викликати серйозні інфекції, запалення та інші ускладнення.

Всесвітній день журавля

Друга неділю вересня у різних країнах світу відзначається Всесвітній день журавля. Мета свята – привернути увагу світової спільноти до тих проблем і труднощів, які спіткають цих граціозних птахів. Згідно зі статистичними даних, ці птахи знаходяться на межі зникнення. Тому ми повинні бити тривогу та робити все можливе, щоб зберегти популяцію журавлів на нашій планеті.

Вперше Всесвітній день журавля відзначили у Сполучених Штатах Америки ще у 2002 році. Вчені-екологи робили все можливе та неможливе, щоб зберегти один з видів американського журавля, який знаходився під загрозою зникнення. Вони підкладали його яйця до гнізд інших птахів, що гніздувалися у затишних та безпечних місцях.

Дата, коли було врятовано виводок американських журавлів, стала значущим екологічним святом. Сьогодні саме зображення журавля прикрашає символіку всіх природоохоронних організацій по всьому світу.

Міжнародний день солідарності журналістів

Це свято було засноване 1958 року на IV конгресі Міжнародної організації журналістів, найстарішого та найбільшого міжнародного журналістського об’єднання. Дата вибрана не випадково: саме 8 вересня 1943 року у Берліні був страчений чехословацький журналіст Юліус Фучик, який став символом боротьби за свободу слова.

Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта

Це свято було започатковано 1996 року Міжнародною конфедерацією фізіотерапії під час конгресу в Копенгагені. Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про важливість фізіотерапії та роль фізіотерапевтів у підтримці здоров’я та якості життя людей. Щороку обирається певна тема, яка стає центральною для заходів та кампаній. 2024 року основна увага приділяється болю в попереку та ролі фізіотерапії в його лікуванні та профілактиці.

Яке сьогодні релігійне свято

8 вересня у церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці. Також відоме як Друга Пречиста або Осенини, є християнським святом, яке присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа. Згідно з переказами, Марія народилася в Назареті від благочестивих батьків Іоакима та Анни, які довго молилися про дитину.

Її народження стало великим благословенням для всього людства, адже через неї у світ прийшов Ісус Христос. Це свято є одним з дванадесятих свят і має велике значення для християн, підкреслюючи роль Марії як великої праведниці та заступниці людей. Цього дня віряни моляться, відвідують богослужіння та дотримуються різних традицій, пов’язаних з цим святом.

Що не можна робити цього дня

Не слід лаятися, сваритися, ображати інших.

Не тримайте образу на інших.

Забороняється вживати м'ясні страви.

Народні прикмети

Перелітні птахи низько летять – чекайте на похолодання;

багато павутини на деревах – буде тепла погода;

на траві вранці іній – до негоди;

захід сонця або світанок червоного кольору – буде вітряна та дощова погода;

чим більше на цибулі лушпиння, тим суворішою буде зима.

Пам’ятні події 8 вересня

1296 – у Флоренції відбувається урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою);

1504 – у Флоренції на площі Сіньйорії встановлюють 5-метрову статую «Давид» роботи Мікеланджело Буонарроті;

1522 – завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана;

1529 – османські війська беруть Буду (Угорське королівство);

1664 – Нова Голландія, нідерландська колонія у Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито переходить під контроль англійців;

1760 – останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здає Монреаль британцям;

1791 – у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;

1796 – Наполеон розбиває австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія);

1886 – засновують Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР;

1888 – відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;

1951 – у Сан-Франциско представники 48 країн підписують мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни;

1952 – виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея «Старий і море»;

1989 – у Києві засновують Народний рух України за перебудову;

1993 – створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО.





Іменини

День ангела сьогодні святкують: Іван, Георгій, Марія.