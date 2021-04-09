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    9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    9 квітня - День пам&rsquo;яті мучениці Матрони Солунської - 9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    9 квітня - День пам’яті мучениці Матрони Солунської
    Фото: з відкритих джерел

    В цей день не можна ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти

    9 квітня – День святої Матрони, яку вважають покровителькою господинь. Тому жінки у молитвах просили святу допомогти у роботі.

    День святої Мотрони (Матрони Солунської)

    Православні християни 9 квітня згадують святу мученицю Мотрону Солунську.

    Жила Мотрона в місті Солуні в III столітті і з ранніх років дотримувалася християнської віри. В юнацькому віці Мотрону взяла до себе в рабині юдейка Павтіла, яка була дружиною місцевого воєначальника.

    Павтіла змушувала Мотрону відректися від християнства, наказувала своїм слугам морити бідну дівчину голодом і сильно бити. Але Бог щоразу давав Мотроні терпіння і сили витримувати муки.

    Тоді розлючений Павтіла сказала слугам забити дівчину до смерті. Потім її тіло скинули з міської стіни.

    Традиції і звичаї дня

    Селяни у цей день готували з ріпи різні страви.

    Є думка, що свята Матрона – заступниця добропорядних і старанних господинь. Для добрих хатніх справ 9 квітня жінки обов'язково відвідували храми і ставили святій свічку.

    Ще в цей день востаннє білили на чистому насті полотна, виткані за останні тижні. Місце для відбілювання облюбовували відразу після Хрещення. Вибирали спеціальний майданчик з міцним настом, захищений від вітру і розташований на сонячній стороні. Такий майданчик називали «настіщем».

    Народні прикмети

    • Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.
    • Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.
    • Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

    Що не можна робити

    • Сьогодні не можна з’ясовувати стосунки. Наші предки вірили – хто в цей день посвариться, той вже ніколи не помириться.
    • Постарайтеся приховати свою образу до завтра, навіть якщо дуже сильно злитеся. Особливо не можна сваритися подружнім парам, щоб не розлучитися.
    • Ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти

    Іменини

    9 квітня День ангела імені відзначають: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Матрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат

    Теги: свята хрещення традиції
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