9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день не можна ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти

9 квітня – День святої Матрони, яку вважають покровителькою господинь. Тому жінки у молитвах просили святу допомогти у роботі.

День святої Мотрони (Матрони Солунської)

Православні християни 9 квітня згадують святу мученицю Мотрону Солунську.

Жила Мотрона в місті Солуні в III столітті і з ранніх років дотримувалася християнської віри. В юнацькому віці Мотрону взяла до себе в рабині юдейка Павтіла, яка була дружиною місцевого воєначальника.

Павтіла змушувала Мотрону відректися від християнства, наказувала своїм слугам морити бідну дівчину голодом і сильно бити. Але Бог щоразу давав Мотроні терпіння і сили витримувати муки.

Тоді розлючений Павтіла сказала слугам забити дівчину до смерті. Потім її тіло скинули з міської стіни.

Традиції і звичаї дня

Селяни у цей день готували з ріпи різні страви.

Є думка, що свята Матрона – заступниця добропорядних і старанних господинь. Для добрих хатніх справ 9 квітня жінки обов'язково відвідували храми і ставили святій свічку.

Ще в цей день востаннє білили на чистому насті полотна, виткані за останні тижні. Місце для відбілювання облюбовували відразу після Хрещення. Вибирали спеціальний майданчик з міцним настом, захищений від вітру і розташований на сонячній стороні. Такий майданчик називали «настіщем».

Народні прикмети

Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.

Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.

Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

Що не можна робити

Сьогодні не можна з’ясовувати стосунки. Наші предки вірили – хто в цей день посвариться, той вже ніколи не помириться.

Постарайтеся приховати свою образу до завтра, навіть якщо дуже сильно злитеся. Особливо не можна сваритися подружнім парам, щоб не розлучитися.

Ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти

Іменини

9 квітня День ангела імені відзначають: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Матрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат