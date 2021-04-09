9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В цей день не можна ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти
9 квітня – День святої Матрони, яку вважають покровителькою господинь. Тому жінки у молитвах просили святу допомогти у роботі.
День святої Мотрони (Матрони Солунської)
Православні християни 9 квітня згадують святу мученицю Мотрону Солунську.
Жила Мотрона в місті Солуні в III столітті і з ранніх років дотримувалася християнської віри. В юнацькому віці Мотрону взяла до себе в рабині юдейка Павтіла, яка була дружиною місцевого воєначальника.
Павтіла змушувала Мотрону відректися від християнства, наказувала своїм слугам морити бідну дівчину голодом і сильно бити. Але Бог щоразу давав Мотроні терпіння і сили витримувати муки.
Тоді розлючений Павтіла сказала слугам забити дівчину до смерті. Потім її тіло скинули з міської стіни.
Традиції і звичаї дня
Селяни у цей день готували з ріпи різні страви.
Є думка, що свята Матрона – заступниця добропорядних і старанних господинь. Для добрих хатніх справ 9 квітня жінки обов'язково відвідували храми і ставили святій свічку.
Ще в цей день востаннє білили на чистому насті полотна, виткані за останні тижні. Місце для відбілювання облюбовували відразу після Хрещення. Вибирали спеціальний майданчик з міцним настом, захищений від вітру і розташований на сонячній стороні. Такий майданчик називали «настіщем».
Народні прикмети
- Якщо чайки кричать увечері, то на наступний день буде ясно.
- Якщо вони кричать низько, то буде посуха влітку.
- Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
Що не можна робити
- Сьогодні не можна з’ясовувати стосунки. Наші предки вірили – хто в цей день посвариться, той вже ніколи не помириться.
- Постарайтеся приховати свою образу до завтра, навіть якщо дуже сильно злитеся. Особливо не можна сваритися подружнім парам, щоб не розлучитися.
- Ревнувати та лихословити – може принести сварки та конфлікти
Іменини
9 квітня День ангела імені відзначають: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Матрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат