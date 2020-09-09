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    Суспільство

    9 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    У церкві вшановують пам&rsquo;ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського - 9 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    У церкві вшановують пам’ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського

    Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день краси

    Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають День тестера, Всесвітній день краси, а також День надання першої медичної допомоги.

    Православні віруючі вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого і Пімена Палестинського. 

    Міжнародний день краси

    XX століття стало революційним у сфері косметології. Міжнародний комітет естетики і косметології СІДЕСКО проявив ініціативу створення Міжнародного дня краси.

    З 1995 року в цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, що приносить естетичне і моральне задоволення. Тому в багатьох містах і країнах саме 9 вересня повсюдно проводяться конкурси краси.

    Далеко не завжди в конкурсах беруть участь представниці слабкої статі з класичними параметрами 90-60-90. Журі виділяють осіб, наділених неповторною красою, що полягає у своєрідності зовнішнього вигляду.

    Яке релігійне свято

    У церкві 9 вересня вшановується пам’ять Пімена Палестинського та Пімена Великого. Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. В юні роки він вирішив присвятити себе вірі в Бога і пішов у Скитський монастир разом з двома своїми братами.

    Проте в 407 році на монастир напали племена берберів, які зруйнували обитель. Ченцям довелося переселитися в руїни одного з прилеглих язичницьких храмів. Там вони вели праведне і строге життя, чим заслужили повагу місцевих жителів. Не дивно, що зовсім скоро у ченців з’явилися учні з числа селян. Пімен виділявся своїм красномовством, і на доказ цього навіть існує збірка його афоризмів. Помер він у віці 110 років.

    Що стосується Пімена Палестинського, то він народився у VI столітті і жив у пустелі, намагаючись проводити весь вільний час в молитвах і думах про Бога. Саме він одного разу розповів ченцю Агафону про свій гріх, який його мучив, і за який Пімен чекав розплати. Коли Пімен був пастухом, то побачив, що одного разу повз його стадо проходить людина. Пси Пімена кинулися на неї, і розірвали. Пімен не наважився підійти і врятувати людину, за що Бог сказав йому, що він помре точно такою ж смертю. Згодом сталося саме так.

    Традиції та прикмети на 9 вересня

    9 вересня збирали горобину, використовували її як бактерицидний, антицинговий, сечогінний засіб. 9 вересня підвішували грона горобини над дахами будинків.

    • Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою
    • Якщо хмари з’являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними
    • Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною
    • Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно
    • На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.

    Що не можна робити сьогодні:

    • Не можна лаятися та кричати на інших, а також зациклюватись на негативних думках
    • Не можна працювати у городі та займатись важкою фізичною роботою
    • Не можна ходити босим вранці по росі
    • Не можна зривати ягоди та фрукти з чужих городів
    • Не можна вживати алкогольні напої.

    Іменини

    У вівторок, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен та Анфіса.

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