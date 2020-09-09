9 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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У церкві вшановують пам’ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського

Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день краси

Сьогодні, 9 вересня, у світі відзначають День тестера, Всесвітній день краси, а також День надання першої медичної допомоги.

Православні віруючі вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого і Пімена Палестинського.

Міжнародний день краси

XX століття стало революційним у сфері косметології. Міжнародний комітет естетики і косметології СІДЕСКО проявив ініціативу створення Міжнародного дня краси.

З 1995 року в цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, що приносить естетичне і моральне задоволення. Тому в багатьох містах і країнах саме 9 вересня повсюдно проводяться конкурси краси.

Далеко не завжди в конкурсах беруть участь представниці слабкої статі з класичними параметрами 90-60-90. Журі виділяють осіб, наділених неповторною красою, що полягає у своєрідності зовнішнього вигляду.

Яке релігійне свято

У церкві 9 вересня вшановується пам’ять Пімена Палестинського та Пімена Великого. Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. В юні роки він вирішив присвятити себе вірі в Бога і пішов у Скитський монастир разом з двома своїми братами.

Проте в 407 році на монастир напали племена берберів, які зруйнували обитель. Ченцям довелося переселитися в руїни одного з прилеглих язичницьких храмів. Там вони вели праведне і строге життя, чим заслужили повагу місцевих жителів. Не дивно, що зовсім скоро у ченців з’явилися учні з числа селян. Пімен виділявся своїм красномовством, і на доказ цього навіть існує збірка його афоризмів. Помер він у віці 110 років.

Що стосується Пімена Палестинського, то він народився у VI столітті і жив у пустелі, намагаючись проводити весь вільний час в молитвах і думах про Бога. Саме він одного разу розповів ченцю Агафону про свій гріх, який його мучив, і за який Пімен чекав розплати. Коли Пімен був пастухом, то побачив, що одного разу повз його стадо проходить людина. Пси Пімена кинулися на неї, і розірвали. Пімен не наважився підійти і врятувати людину, за що Бог сказав йому, що він помре точно такою ж смертю. Згодом сталося саме так.

Традиції та прикмети на 9 вересня

9 вересня збирали горобину, використовували її як бактерицидний, антицинговий, сечогінний засіб. 9 вересня підвішували грона горобини над дахами будинків.

Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою

Якщо хмари з’являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними

Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною

Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно

На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.

Що не можна робити сьогодні:

Не можна лаятися та кричати на інших, а також зациклюватись на негативних думках

Не можна працювати у городі та займатись важкою фізичною роботою

Не можна ходити босим вранці по росі

Не можна зривати ягоди та фрукти з чужих городів

Не можна вживати алкогольні напої.

Іменини

У вівторок, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен та Анфіса.