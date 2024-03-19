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Активістка пояснила, чому українські біженці у Польщі швидко працевлаштовуються

Ірина Міллер
glavcom.ua
Активістка пояснила, чому українські біженці у Польщі швидко працевлаштовуються
Більшість українських біженців отримує середню зарплату, але працює нижче своєї кваліфікації
фото з відкритих джерел

Наталя Панченко: «Єдина можливість забезпечити своє життя у Польщі, – піти на роботу»

На сьогодні майже 80% українських біженців, що живуть у Польщі, працевлаштувалися. Більшість з них отримує середню зарплату у країні. Шанси на гарний дохід покращує знання англійської та польської мов. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла правозахисниця, представниця української діаспори у Польщі та лідерка української громадської організації «Євромайдан Варшава» Наталя Панченко.  

На жаль, зазначила активістка, багато з них працюють нижче своїх кваліфікацій. «Статистику, яка середня зарплата саме серед українців, я не зустрічала. Підозрюю, що таких даних, може, й не існувати зовсім», – додала вона.

Серед українських біженців, що перебувають у Польщі, лише ті, що мають неповнолітніх дітей, можуть розраховувати на соціальну допомогу. «Саме тому  українці й показують такий високий відсоток працевлаштування, бо єдина можливість забезпечити своє життя у Польщі, – піти на роботу», – вважає Панченко.

Дослідження Barometr polskiego rynku pracy, яке на початку цього року провела компанія Personnel Service, показало, що 22% поляків погано ставляться до українців. Це на 8% більше, ніж торік.

Коментуючи цей показник, Панченко зазначила, що  минулорічний показник був рекордом і пояснила, чому так відбувається. «Це природно, що після піднесення на співчутті показник трохи спав. З іншого боку, варто зазначити, що це пов'язано з роботою російської пропаганди, яка налаштовує нас одне проти одного. Крім того, коли приїхала величезна кількість біженців, з різними соціальними статусами, це спричиняло конфлікти на різних рівнях. Певною мірою це також могло вплинути», – зазначила вона.

Майже половина українських біженців, які зараз перебувають у Польщі, не знають, чи повертатись додому чи залишатись і надалі жити у Польщі. Минулоріч 55% планували повернутися до України. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного аналітичним центром міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal. 

43% українців, які перебувають у Польщі, кажуть: вони поки що остаточно не визначилися з тим, які у них будуть дії щодо найближчого майбутнього. 19% українців кажуть, що планують залишитись у Польщі. 15% не приїдуть протягом найближчих 5 років, а 13% повернуться протягом наступних 6 місяців. 10% опитаних хочуть повернутися не пізніше ніж через рік. Опитування проводилося методом електронного анкетування з грудня 2023 року до березня 2024 року, в якому взяли участь 1150 українців у Польщі.

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Теги: Польща зарплата українці біженці Варшава

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