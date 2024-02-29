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Польські правоохоронці затримали росіянина через підозру в тероризмі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські правоохоронці затримали росіянина через підозру в тероризмі
Найближчі три місяці затриманий росіянин проведе під вартою
фото з відкритих джерел

До приїзду у Польщу росіянин брав участь у бойових діях у Сирії та нібито належав до озброєних терористичних об'єднань

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали росіянина, підозрюваного в діяльності на користь ісламістських терористичних організацій. Про це повідомляє Rmf Fm.

У Національній прокуратурі повідомили, що затриманий є громадянином Російської Федерації з Кавказу.

За даними слідства, до приїзду у Польщу він брав участь у бойових діях у Сирії.

Чоловік нібито належав до озброєних терористичних об'єднань – прокуратура уточнює, що спочатку він працював на організацію «Джабхат ан-Нусра», потім на «Аль-Каїду», а нещодавно приєднався до ІДІЛ, тобто «Ісламської держави».

ІДІЛ створено у 2014 році під час війни в Іраку та протистояння опозиції з режимом президента Башара Асада в Сирії. Бойовики захопили частину території північно-східної Сирії та північно-західного Іраку, а 30 червня того самого року в головній мечеті Мосула лідер ІДІЛ Абубакр Аль-Багдаді проголосив «халіфат».

Росіянину вже висунули звинувачення в діяльності на користь міжнародних терористичних організацій. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчі три місяці затриманий проведе під вартою. 

Суд обрав йому запобіжний захід через суворе покарання, яке йому загрожує, та реальні побоювання втечі.

Нагадаємо, журналіста Михайла Ткача разом з оператором було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

За словами самого журналіста, біля кордону Польщі із Білоруссю до нього та оператора під’їхали польські поліцейські. Його та оператора поляки утримували в комендатурі щонайменше чотири години. Зокрема, журналіст стверджує, що їх допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужб та не дозволяли ні з ким зв'язатися.

До слова, поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що «не затримувала журналіста з України» – це сталось після того, як про затримання розповів журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Згодом польська поліція розповіла своє бачення ситуації з затриманням біля польсько-білоруського кордону журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом з оператором.

Теги: Польща тероризм росіяни

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