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Трудова міграція в Європі та США: економісти попереджають про небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Трудова міграція в Європі та США: економісти попереджають про небезпеку
Залежність багатих країн від мігрантів посилюватиметься
фото із відкритих джерел

The Wall Street Journal: Багаті країни Заходу ставатимуть все більш залежними від дешевої робочої сили

Підприємства Європи все більше покладаються на робітників-мігрантів, оскільки зберігається нестача робочої сили серед місцевого населення. Але, як зазначає The Wall Street Journal, економісти попереджають про довгострокову небезпеку.

Оскільки міграція досягла рекордного рівня в усьому світі, серед економістів розгораються дебати про те, чи деякі галузі стають занадто залежними від іноземної робочої сили.

Багато власників бізнесу кажуть, що залучення низькокваліфікованих іноземних робітників було необхідним, оскільки місцеве населення старіє, а робоча сила скорочується. І йдеться не лише про Європу, а й про США, де, наприклад, у сільській місцевості багатьох штатів просто неможливо знайти робітників серед американців. Про таку проблему розповів власник молочної ферми у штаті Вісконсін Джон Р. , який працює разом із 13 мігрантами з Мексики і не уявляє, як би впорався без них. Американець не може дозволити інвестицій у дороге роботизоване обладнання, тому він не має іншого вибору.

Нагадаємо, згідно з офіційними статистичними даними країн-членів ЄС, протягом останніх 50 років тривалість життя в країнах Європи помітно зросла. Про те, на що варто чекати європейцям, пише видання EUobserver.

Європейці живуть довше, тобто Європа старіє. За прогнозами, до 2050 року люди віком 65 років і більше становитимуть чверть населення ЄС. Причому експерти говорять про великі шанси у більшості дітей, які народилися після 2000 року у Німеччині, Франції, Італії та інших розвинених європейських країнах, дожити до 100-річчя. Звідси закономірне навантаження прогнозованої демографічної піраміди ЄС.

Джерело вказує і на цілком драматичне майбутнє для багатьох галузей – наприклад, для економіки та охорони здоров'я. Їм точно доведеться підлаштовуватись під нові непрості реалії.

Також у Брюсселі прогнозують, що міграція залишиться основним чинником зростання населення Бельгії найближчими роками. З 2040 року очікується, що населення Бельгії збільшуватиметься виключно за рахунок міграції, йдеться у нещодавньому дослідженні Управління планування досліджень та прогнозування уряду Бельгії, пише L'Echo.

До слова, кількість заявок на отримання притулку у країнах ЄС зросла на 18% – до 1,14 мільйона у 2023 році, що є найвищим показником з часів міграційної кризи 2015-2016 років.

Читайте також: Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
Теги: США Європа мігранти трудові мігранти населення біженці

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