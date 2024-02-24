Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною

Участь у заході взяли сотні українців та словаків

Сьогодні, 24 лютого президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова відвідала акцію на знак солідарності з Україною на площі Ніжної Революції у Братиславі. Про це повідомив посол України у Словаччині Мирослав Кастран.

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Участь у заході взяли сотні українців та словаків, які у такий спосіб продемонстрували знак солідарності з Україною «у нинішні важкі часи боротьби нашої держави проти російського агресора».

«Мав приємність та високу честь особисто та цілком щиро подякувати пані президентці за солідарність з нами, за підтримку України, українців та нашої волі до свободи і Перемоги!», – написав Мирослав Кастран.

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У свою чергу, Чапутова подякувала українцям за хоробрість та запевнила у підтримці з боку Словаччини.

«Доторкнутися до болю, насолодитися людяністю. Це, мабуть, найсильніші моменти мого перебування на посаді», – написала у соцмережі політикиня, яка вже оголосила, що не планує балотуватися на другий термін на виборах президента цього року.

Раніше у Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого.

Зокрема у рамках всесвітньої ініціативи щодо солідарності з Україною, присвяченої другій річниці опору українського народу російській агресії, в столиці Болгарії Софії пройшли заходи під назвою «Україна: Два роки боротьби за життя, свободу та демократію! Два роки разом і до перемоги України».

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Також повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України».

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою.

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.