Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною
Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловила підтримку Україні на мітингу в Братиславі
фото: Facebook/Мирослав Кастран

Участь у заході взяли сотні українців та словаків

Сьогодні, 24 лютого президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова відвідала акцію на знак солідарності з Україною на площі Ніжної Революції у Братиславі. Про це повідомив посол України у Словаччині Мирослав Кастран.

Участь у заході взяли сотні українців та словаків, які у такий спосіб продемонстрували знак солідарності з Україною «у нинішні важкі часи боротьби нашої держави проти російського агресора».

«Мав приємність та високу честь особисто та цілком щиро подякувати пані президентці за солідарність з нами, за підтримку України, українців та нашої волі до свободи і Перемоги!», – написав Мирослав Кастран.

У свою чергу, Чапутова подякувала українцям за хоробрість та запевнила у підтримці з боку Словаччини.

«Доторкнутися до болю, насолодитися людяністю. Це, мабуть, найсильніші моменти мого перебування на посаді», – написала у соцмережі політикиня, яка вже оголосила, що не планує балотуватися на другий термін на виборах президента цього року.

Раніше у Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. 

Зокрема у рамках всесвітньої ініціативи щодо солідарності з Україною, присвяченої другій річниці опору українського народу російській агресії, в столиці Болгарії Софії пройшли заходи під назвою «Україна: Два роки боротьби за життя, свободу та демократію! Два роки разом і до перемоги України». 

Також повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України». 

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. 

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

Читайте також:

Теги: Словаччина посол українці активісти Україна соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

80% українців кожного дня користуються інтернетом
Українці стали значно частіше користуватися інтернетом: результати опитування
29 сiчня, 13:51
Протести українських громадян на Таймс-сквер проти війни після початку вторгнення Росії в Україну
Чому в США українці не проводили кампаній тиску на Конгрес і як змінити ситуацію
10 лютого, 14:54
ЗСУ для перемоги перш за все потрібні люди
Підполковник ЗСУ розповів, що потрібно Україні для перемоги
28 сiчня, 17:18
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден заявив, що США повинні продовжувати допомагати Києву
2 лютого, 04:20
Канадці продовжують слідкувати за подіями в Україні
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7 лютого, 07:41
В разі отримання далекобійної зброї ЗСУ зможуть завдавати ударів на відстань до 300 км
Адміністрація Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних балістичних ракет
19 лютого, 14:50
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
11 лютого, 13:04
Українці у Чехії поступово повертають соціальну допомогу у вигляді податків та відрахувань
Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України
19 лютого, 07:36
Генеральний секретар НАТО не може назвати терміни надання Україні винищувачів
Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16
20 лютого, 23:53

Соціум

Військовий штучний інтелект США відстає від розробок Китаю. Пентагон б'є на сполох
Військовий штучний інтелект США відстає від розробок Китаю. Пентагон б'є на сполох
Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною
Президентка Словаччини відвідала у Братиславі акцію на знак солідарності з Україною
«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
32K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
15K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
12K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
6384
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
5372
Скільки росіян воює в Україні? Генштаб Сирського оновив дані

Новини

З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Сьогодні, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Сьогодні, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Сьогодні, 15:18
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua