Альтернативи немає? Швейцарський кантон розмістить українських біженців у підвалах

Влада швейцарського кантону Ааргау надасть тимчасове житло біженцям у переобладаних для цього підвальних приміщеннях

Влада кантону Ааргау змушена розміщувати біженців з України у підвалах через брак місць у муніципальних центрах. Як пише видання SRF, таке рішення швейцарці називають спірним, але альтернативи нібито немає.

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У 2022 році Швейцарією прокотилася хвиля солідарності. 30 тисяч родин та окремих осіб прийняли до своїх домівок біженців з України. Для частини біженців організували спціальне житло та допомогу всім необхідним. Проте уже з жовтня така допомога може бути припинена, українцям треба буде шукати інші види житла. Таку інформацію оприлюднило видання NZZ.

Так влада швейцарського кантону Ааргау заявила, восени припиняє контракт із швейцарською благодійною католицькою організацією «Карітас». Вони переконують що у цьому нібито немає потреби, адже якщо минулого року «Карітас» від імені кантону Ааргау опікувався 355 родинами з України, то зараз це значно менше.

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«Кількість грошей від федерального уряду на кантони є великою, але кантональне розміщення біженців в Ааргау майже вичерпано. Ситуація напружена. Розміщення біженців у підвальних приміщеннях є нововведенням і неоптимальним», – пише видання SRF.

«Кантон Ааргау має намір розміщувати біженців під землею. Раніше подібна практика була під забороною, проте наразі, на думку регіональної влади, вона є безальтернативною», – повідомляють ЗМІ, зазначаючи, що перші підвали під розміщення біженців планують переобладнати в комуні Мурі.

Як наголошує місцева адміністрація, це рішення є тимчасовим і триватиме доти, доки уряд кантону не обладнає додаткові центри для розселення мігрантів. При цьому влада Ааргау визнає: фінансування, яке спрямовує уряд, поки не дозволяє покращити ситуацію.

«Навесні кількість біженців ще скорочувалася. Однак зараз ми зіткнулися з новою хвилею міграції, прибуло безліч людей з України, безліч випадків возз'єднання сімей, які не супроводжуються дітьми», – зазначає керівник соціальної служби Ааргау Піа Марія Брюггер.

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Якість приміщення хороша, але Піа Марія Бруггер знає, що сім’ї біженців спатимуть всі разом. Дітям шкільного віку таке альтернативне житло теж не надто підійде. Юним біженцям доведеться добиратися до школи з Мурі до Арау громадським транспортом.

За словами Брюггер, кантон хоче докласти всіх зусиль, щоб сім’ї могли швидко покинути підвал, і переселитись у інше житло. Однак муніципалітети повинні знайти для цього місце, та ідеально, якщо це будуть нові квартири, але житла у Швейцарії критично бракує.

При цьому, як наголосила Брюггер, аналогічна «напружена» ситуація спостерігається і в інших швейцарських кантонах.

«Частина кантонів, такі як Цюріх чи Берн, просто зобов'язали муніципалітети збільшити квоти на розподіл біженців. Ааргау не став змінювати механізм розподілу», – охарактеризувала вона ситуацію з мігрантами в країні.

Глава соціальної служби також припустила, що рішення кантону розміщувати біженців у підвалах може викликати критику з боку правозахисних чи політичних організацій, проте «влада може виправдати таке рішення».

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Нагадаємо, у березні цього року біженців з України, які живуть у Швейцарії більше року і отримують соціальну допомогу, зобов'язали продавати свої автомобілі, якщо їх ціна перевищує встановлену владою кантону межу. Так, кантон Люцерн зобов'язав українських біженців продати машини, вартість яких перевищує розмір допомоги на людину та на сім'ю у чотири тисячі та 10 тисяч швейцарських франків (близько $4,3 тис та $11 тис) відповідно. Після цього виплату допомоги буде припинено на строк, що залежить від виручених при продажу авто коштів.

Цю вимогу до українців у Швейцарії обумовили и жорсткішими вимогами до інших отримувачів допомоги від держави.