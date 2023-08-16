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Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Нові заходи проти РФ набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня
фото: 24tv.ua

28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб

Сьогодні, 16 серпня, Швейцарія оголосила про приєднання до 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

«Це об'єднує Швейцарію з ЄС, який ухвалив ці заходи в рамках свого одинадцятого пакета санкцій. Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб.

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше запровадив санкції щодо ще понад ста фізичних і юридичних осіб.

Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах і третіми країнами.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти Авена та Фрідмана. Також повідомлялося, що Канада ввела нові санкції проти соратників Лукашенка.

Теги: санкції Канада Швейцарія

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