Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб

Сьогодні, 16 серпня, Швейцарія оголосила про приєднання до 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

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«Це об'єднує Швейцарію з ЄС, який ухвалив ці заходи в рамках свого одинадцятого пакета санкцій. Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб.

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Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше запровадив санкції щодо ще понад ста фізичних і юридичних осіб.

Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах і третіми країнами.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти Авена та Фрідмана. Також повідомлялося, що Канада ввела нові санкції проти соратників Лукашенка.