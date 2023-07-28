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Німецькі депутати хочуть заборонити вирощувати полуницю і помідори: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецькі депутати хочуть заборонити вирощувати полуницю і помідори: причина
Німецькі політики налаштовані знайти екологічне рішення для вирощування овочів та ягід
фото з відкритих джерел

Влада німецького регіону Нижня Саксонія занепокоєна зміно клімату

Міністр навколишнього середовища та енергетики Нижньої Саксонії Крістіан Мейєр (партія «Зелені») має намір обмежити використання прісної води сільським господарством у федеральній землі, що зробить недоцільним вирощування низки сільськогосподарських культур. Про це пише  видання Junge Freiheit.

«Ці ініціативи пов'язані з дефіцитом ґрунтових вод через зміну клімату», – пояснив Мейєр.

За даними ЗМІ, у багатьох муніципалітетах Нижньої Саксонії вже діє заборона на полив садів та газонів у денний час. При цьому, як уточнив Мейєр, якщо дефіцит ґрунтових вод посилиться, то використання води з сільськогосподарською метою «загалом може бути припинено».

«Можливі обмеження на видобуток води можуть також призвести до того, що ми більше не зможемо економічно вигідно вирощувати деякі культури у низці регіонів», – визнав міністр екології.

Коментуючи ініціативи міністра, президент Асоціації фермерів Нижньої Саксонії Хольгер Хенніс констатував, що ці заходи серйозно погіршать умови ведення бізнесу для фермерських господарств. «Вирощування полуниць, томатів та інших культур, які потребують регулярного поливу, таких як огірки та кабачки, буде виключено», – зазначив він. За словами Хенніса, ці овочі не зможуть вижити без води, у кращому разі все це призведе до падіння врожайності.

Це не вирішує жодної проблеми, а лише збільшує і без того вкрай високі показники імпорту овочів та фруктів, які найчастіше вирощуються за кордоном із значно більшим впливом на навколишнє середовище», – наголосив президент сільськогосподарської асоціації.

Зазначимо, що ця пропозиція представників партії «Зелені» є далеко не першою неоднозначною ініціативою у галузі сільського господарства. Так, наприкінці травня міністр продовольства та сільського господарства Джем Оздемір запропонував німцям обмежити споживання м'яса до 10 грамів на день.

Нагадаємо, Нижня Саксонія уже втигла потрапити у гучний скандал через чиновників. Уряд федеральної землі Нижня Саксонія з 2013 року очолюють соціал-демократи на чолі із прем'єр-міністром Штефаном Вайлем.  У лютому цього року опозиція в особі консервативної партії Християнсько-демократичного союзу Німеччини запідозрила владу Нижньої Саксонії у зв'язках з Росією і вимагає владу федеральної землі надати всі документи за останні 10 років про контакти з Росією.

Цього вівторка цього тижня земельний уряд надав перші 8000 сторінок документів. Вони стосуються поїздки Вайля до Росії у листопаді 2013 року. Зокрема йдеться і про таємні папери. Надалі влада планує розкрити ще більше даних у яких може промайнути «російський слід».

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Теги: Німеччина міністр партії документи скандал президент опозиція влада овочі

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