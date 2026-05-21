WTA відмовляється реагувати на публікацію тенісистки з Росії символа війни проти України

Артем Худолєєв
Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки
WTA публічно не коментує скандальний допис росіянки Корнєєвої

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відмовляється коментувати вчинок «нейтральної» російської тенісистки Аліни Корнєєвої, яка опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку. Про це інформує «Главком».

Скандальний вчинок Корнєєвої

9 травня 2026 року Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

Відсутність реакції WTA

«Главком» минулого тижня звернувся за коментарем до WTA щодо реакції асоціації на скандальну публікацію росіянки.

Однак, WTA так і не відповіла на запит.

Також представники асоціації публічно не коментували скандальний вчинок росіянки.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: теніс георгіївська стрічка скандал війна росія пропаганда

