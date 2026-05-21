WTA відмовляється реагувати на публікацію тенісистки з Росії символа війни проти України

Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки

WTA публічно не коментує скандальний допис росіянки Корнєєвої

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відмовляється коментувати вчинок «нейтральної» російської тенісистки Аліни Корнєєвої, яка опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку. Про це інформує «Главком».

Скандальний вчинок Корнєєвої

9 травня 2026 року Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

On May 9, 2026, Russian tennis player Alina Korneeva posted on Instagram an image of the Russian military symbol – St. George’s ribbon.



Saint George’s ribbon is a symbol of Russian aggression against Ukraine.



The use of such symbols is a violation of IOC recommendations. pic.twitter.com/kOhBa2nCLN — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) May 11, 2026

Відсутність реакції WTA

«Главком» минулого тижня звернувся за коментарем до WTA щодо реакції асоціації на скандальну публікацію росіянки.

Однак, WTA так і не відповіла на запит.

Також представники асоціації публічно не коментували скандальний вчинок росіянки.

