Чому Єрмак консультувався з астрологинею? Адвокат ексглави Офісу президента зробив цікаве припущення

Захисник Єрмака: «Мій клієнт неодружений, можливо, він просто шукав людину, з якою може порадитися»

Адвокат колишнього керівника Офісу президента Ігор Фомін прокоментував листування Андрія Єрмака з астрологинею Веронікою Анікієвич, яка більш відома як Вероніка Феншуй. За його словами ексочільник Банкової, міг спілкуватися з нею «для себе». Про це повідомляє «Главком».

Фомін в інтервʼю каналу «Насправді Max» зазначив, що Анікієвич не причетна до корупційної справи «Династія», яку розслідують антикорупційні органи. Він наголосив, що обшуки НАБУ і САП нібито проводилися незаконно.

Адвокат припустив, що Єрмак спілкувався з астрологинею «для себе». «Все одно іноді хочеться з кимось поспілкуватися – з жінкою. Тому що цей тягар дуже складно тягнути на собі: хочеться бути не надто сильним, з кимось порадитися. Я так розумію, що мій клієнт неодружений, можливо, він просто шукав людину, з якою може порадитися», – сказав він.

Водночас, за словами адвоката, на роздруківках з листуванням майже немає слів Єрмака. «Там тільки її, що вона там йому розповідала», – додав захисник ексочільника Банкової.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування у справі про відмивання коштів через котеджне містечко «Династія» засвітилася 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, за даними слідства, нібито радився з нею про кадрові зміни.

Правоохоронці повідомляли, що консультантка з астрології нібито мала окремий телефон для спілкування з Єрмаком. Прокурори стверджували, що ексглава Банкової листувався з абонентом «Вероника Феншуй Офис» щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів.

На засіданні правоохоронці долучили протоколи огляду смартфона iPhone 12, який вилучили в певної Анікієвич Вероніки Федорівни під час обшуку 11 травня. Прокуратура наголошує, що цей телефон використовувався фактично лише для спілкування з контактом «Андрей 2025».

«Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича...Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження», – розповіла прокурорка Валентина Гребенюк і додала, що останнього Єрмак називав «своєю людиною».

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.