Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому Єрмак консультувався з астрологинею? Адвокат ексглави Офісу президента зробив цікаве припущення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чому Єрмак консультувався з астрологинею? Адвокат ексглави Офісу президента зробив цікаве припущення
Фомін зазначив, що Анікієвич не причетна до корупційної справи «Династія»
скриншот з відео «Насправді Max»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Захисник Єрмака: «Мій клієнт неодружений, можливо, він просто шукав людину, з якою може порадитися»

Адвокат колишнього керівника Офісу президента Ігор Фомін прокоментував листування Андрія Єрмака з астрологинею Веронікою Анікієвич, яка більш відома як Вероніка Феншуй. За його словами ексочільник Банкової, міг спілкуватися з нею «для себе». Про це повідомляє «Главком».

Фомін в інтервʼю каналу «Насправді Max» зазначив, що Анікієвич не причетна до корупційної справи «Династія», яку розслідують антикорупційні органи. Він наголосив, що обшуки НАБУ і САП нібито проводилися незаконно.

Адвокат припустив, що Єрмак спілкувався з астрологинею «для себе». «Все одно іноді хочеться з кимось поспілкуватися – з жінкою. Тому що цей тягар дуже складно тягнути на собі: хочеться бути не надто сильним, з кимось порадитися. Я так розумію, що мій клієнт неодружений, можливо, він просто шукав людину, з якою може порадитися», – сказав він.

Водночас, за словами адвоката, на роздруківках з листуванням майже немає слів Єрмака. «Там тільки її, що вона там йому розповідала», – додав захисник ексочільника Банкової.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування у справі про відмивання коштів через котеджне містечко «Династія» засвітилася 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології. Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, за даними слідства, нібито радився з нею про кадрові зміни.

Правоохоронці повідомляли, що консультантка з астрології нібито мала окремий телефон для спілкування з Єрмаком. Прокурори стверджували, що ексглава Банкової листувався з абонентом «Вероника Феншуй Офис» щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів.

На засіданні правоохоронці долучили протоколи огляду смартфона iPhone 12, який вилучили в певної Анікієвич Вероніки Федорівни під час обшуку 11 травня. Прокуратура наголошує, що цей телефон використовувався фактично лише для спілкування з контактом «Андрей 2025».

«Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича...Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження», – розповіла прокурорка Валентина Гребенюк і додала, що останнього Єрмак називав «своєю людиною».

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак Операція «Мідас» корупція в Україні ворожка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
Вчора, 21:22
Раніше ВАКС обрав колишньому керівнику Офісу президента запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн
За Єрмака внесено заставу
18 травня, 09:22
Загальна вартість вилучених машин становить понад 7,2 млн грн
Суд конфіскував у нардепа Литвиненка три елітні автомобілі
15 травня, 17:51
Найбільший внесок за Андрія Єрмака внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»
За Єрмака почали вносити заставу: ЗМІ назвали імена
14 травня, 15:54
Чоловіку вдалося кинути два яйця
Єрмака після судового засідання невідомий чоловік закидав яйцями (відео)
13 травня, 19:40
Концепція резиденції в котеджному містечку «Династія»
Проєкт «Династія». Чому українці масово згадують культовий серіал 80-х років
13 травня, 13:30
ВАКС призначив слухання у справі ексглави Офісу президента Андрія Єрмака
Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
12 травня, 14:55
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
6 травня, 19:50
Антикорупційні органи повідомляють, що фігурантів було затримано під час передачі грошей
НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини
27 квiтня, 19:42

Суспільство

День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна
День вишиванки. Решетилівська майстриня розповіла, яким має бути правильний весільний рушник і яка його ціна
Чому Єрмак консультувався з астрологинею? Адвокат ексглави Офісу президента зробив цікаве припущення
Чому Єрмак консультувався з астрологинею? Адвокат ексглави Офісу президента зробив цікаве припущення
Військовий звинуватив керівника Інституту танкових військ. Генерал відповів
Військовий звинуватив керівника Інституту танкових військ. Генерал відповів
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
Поліг під час оборони Сіверська. Згадаймо Максима Гоголя
Поліг під час оборони Сіверська. Згадаймо Максима Гоголя
Антимігрантська паніка. Демограф пояснив, чому українцям зараз не варто хвилюватися
Антимігрантська паніка. Демограф пояснив, чому українцям зараз не варто хвилюватися

Новини

Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua