Військовий звинуватив керівника Інституту танкових військ. Генерал відповів

Лариса Голуб
Начальник Військового Інституту танкових військ Олександр Серпухов
фото з відкритих джерел
Військовий заявив, що керівник військового навчального закладу, генерал Олександр Серпухов, незаконно займає посаду. Адвокати спростовують такі звинувачення

9 березня 2026 року на сторінках «Главкома» було опубліковано новину: Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту.

У новині було викладено думку офіцера бригади Національної гвардії України «Азов» Івана Галенка з позивним Юнкер про те, що начальник Військового Інституту танкових військ перебуває на своїй посаді незаконно. Як зазначав Галенко, керівник закладу мав залишити крісло ще дев'ять років тому.

Офіцер Іван Галенко посилався на закон України про Вищу освіту, в якому йдеться, що одна і та сама особа не може бути керівником закладу вищої освіти понад два терміни.

Витяг з закону про вишу освіту
скриншот

Тобто, за словами Юнкера, Олександр Серпухов, який обійняв посаду керівника танкового вишу у 2007 році, повинен був звільнитися ще 2017-го, коли сплив другий термін обрання.

«Сьогодні вже 2026 рік, до попередніх і теперішнього міністра оборони є питання», – зазначив Іван Галенко.

Після виходу новини на адресу редакції надійшло спростування заяв Івана Галенка від адвоката Карини Багмет, яка представляє інтереси керівника Інституту танкових військ бригадного генерала Олександра Серпухова, та яка надала інформацію про те, що Олександр Серпухов на законних підставах обіймає посаду начальника Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

На виконання вимог ст. 43 Закону України «Про медіа» та з метою реалізації права на рівний доступ публікуємо заяву представниці генерала Серпухова:

