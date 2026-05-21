Спалах Еболи в Африці. МЗС попередило українців, куди не варто їхати

Наталія Порощук
За даними МЗС, вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу
фото: latimes.com (ілюстративне)
ВООЗ 17 травня 2026 року визнала спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго надзвичайною ситуацією

Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, які уражені вірусом Ебола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«У зв’язку із офіційним підтвердженням 17 травня 2026 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я факту спалаху епідемії вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго, МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією. Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу», – йдеться у повідомленні.

МЗС рекомендує громадянам України, які вже перебувають на території ДР Конго:

  • утриматися від поїздок до згаданих провінцій;
  • неухильно дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів;
  • постійно відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.
Ебола – гостра вірусна висококонтагіозна природно-осередкова хвороба, яка характеризується часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів із розвитком тяжкого геморагічного синдрому. Вона входить до переліку хвороб, які здатні серйозно впливати на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах. 

Гаряча лінія посольства України в Демократичній Республіці Конго: 

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 15 88, email: [email protected].

Нагадаємо, ВООЗ 17 травня 2026 року визнала спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення.

