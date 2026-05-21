Спалах Еболи в Африці. МЗС попередило українців, куди не варто їхати
ВООЗ 17 травня 2026 року визнала спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго надзвичайною ситуацією
Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, які уражені вірусом Ебола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.
«У зв’язку із офіційним підтвердженням 17 травня 2026 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я факту спалаху епідемії вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго, МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією. Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу», – йдеться у повідомленні.
МЗС рекомендує громадянам України, які вже перебувають на території ДР Конго:
- утриматися від поїздок до згаданих провінцій;
- неухильно дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів;
- постійно відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.
Гаряча лінія посольства України в Демократичній Республіці Конго:
- +243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram),
- e-mail: [email protected], [email protected].
Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 15 88, email: [email protected].
Нагадаємо, ВООЗ 17 травня 2026 року визнала спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення.
Коментарі — 0