Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Держатом пояснив, чи є ризик опромінення для населення

СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети. Однак ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані оцінюється як низький. Водночас небезпека внутрішнього опромінення може виникнути у разі контакту людини з пилом або аерозолями, що містять такі речовини. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання, передає «Главком».

«Збіднений уран (depleted uranium, DU) є слаборадіоактивним матеріалом. Внаслідок високої густини і твердості, матеріали і вироби зі збідненого урану використовується у цілях біозахисту, баласту, підсилення броні, збільшення пробивної здатності засобів ураження тощо. Ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану в твердому стані є низьким», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, потенційний ризик внутрішнього опромінення існує у разі безпосереднього контакту людини з пилом або аерозолями. Це пов’язано з наявністю альфа- та бета-випромінювання і можливості потрапляння радіоактивного забруднення до організму з повітрям, водою, їжею або через рани.

Держатомрегулювання пояснює, що для персоналу, що працює з такими радіоактивними матеріалами, ризик може бути знижений шляхом застосування засобів індивідуального захисту та дотриманням норм радіаційної безпеки і санітарно-гігієнічних правил.

«Громадянам, у разі виявлення будь-яких фрагментів боєприпасів, серед яких, зокрема, можуть бути радіоактивні матеріали, варто бути обережними, не торкатись їх, не переміщувати, відійти на безпечну відстань та поінформувати про небезпечну знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря», які було знайдено поблизу селища Камка. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.