Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Держатом пояснив, чи є ризик опромінення для населення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Держатом пояснив, чи є ризик опромінення для населення
Правоохоронці зафіксували рівень гамма-випромінювання, який суттєво перевищує природний радіаційний фон
фото: СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Потенційний ризик внутрішнього опромінення існує у разі безпосереднього контакту людини з пилом або аерозолями

СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети. Однак ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані оцінюється як низький. Водночас небезпека внутрішнього опромінення може виникнути у разі контакту людини з пилом або аерозолями, що містять такі речовини. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання, передає «Главком».

«Збіднений уран (depleted uranium, DU) є слаборадіоактивним матеріалом. Внаслідок високої густини і твердості, матеріали і вироби зі збідненого урану використовується у цілях біозахисту, баласту, підсилення броні, збільшення пробивної здатності засобів ураження тощо. Ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану в твердому стані є низьким», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, потенційний ризик внутрішнього опромінення існує у разі безпосереднього контакту людини з пилом або аерозолями. Це пов’язано з наявністю альфа- та бета-випромінювання і можливості потрапляння радіоактивного забруднення до організму з повітрям, водою, їжею або через рани.

Держатомрегулювання пояснює, що для персоналу, що працює з такими радіоактивними матеріалами, ризик може бути знижений шляхом застосування засобів індивідуального захисту та дотриманням норм радіаційної безпеки і санітарно-гігієнічних правил.

«Громадянам, у разі виявлення будь-яких фрагментів боєприпасів, серед яких, зокрема, можуть бути радіоактивні матеріали, варто бути обережними, не торкатись їх, не переміщувати, відійти на безпечну відстань та поінформувати про небезпечну знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря», які було знайдено поблизу селища Камка. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

Читайте також:

Теги: російська ракета війна радіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Названо головні загрози для України найближчими днями
Сьогодні, 16:49
Постраждалих серед населення немає
РФ вдарила по Київщині: пошкоджено дитсадок та житлові будинки
12 травня, 06:56
Чому Запорізький напрямок став ключовою ціллю для росіян
Літній наступ починається: де росіяни готують головний удар
11 травня, 12:20
Росіяни вдарили по дитячому садочку
Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
6 травня, 18:27
Російські фірми використовують китайські деталі у виробництві безпілотників
Китай відкрито постачає до РФ та Ірану компоненти для безпілотників, оминаючи санкції
6 травня, 07:55
НПЗ у Туапсе входить до числа найбільших у РФ
Удари України по Туапсе. Генштаб підрахував збитки РФ
5 травня, 15:46
Вперше за весь час повномасштабної війни парад у РФ пройде без бойової техніки
Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?
1 травня, 19:22
На дорозі перед кортежем, який віз полеглого військового, опинився лелека
На Волині лелека провів полеглого військового в останню путь (відео)
1 травня, 17:30
Пункт тимчасової дислокації особового складу спецпідрозділу «Барс-Сармат»
Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів (відео)
30 квiтня, 19:16

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 21 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 21 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Держатом пояснив, чи є ризик опромінення для населення
Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Держатом пояснив, чи є ризик опромінення для населення
Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ
Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ
Балкон обвалився разом із людиною у житловому будинку Львова
Балкон обвалився разом із людиною у житловому будинку Львова
Чи може Україна примусово повернути чоловіків з Європи? Заява МВС
Чи може Україна примусово повернути чоловіків з Європи? Заява МВС
Похорон Степана Кубіва: хто прийшов попрощатися з політиком (фото)
Похорон Степана Кубіва: хто прийшов попрощатися з політиком (фото)

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua