Яке релігійне свято відзначається 21 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
У 2026 році Вознесіння Господнє відзначають 21 травня

21 травня православні християни в Україні відзначають Вознесіння Господнє та вшановують пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і Олени.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Вознесіння Господнє

21 травня українці святкують Вознесіння Господнє. Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня. Вознесіння Господнє завжди випадає на четвер.

У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.

Здавна вважалось, що Ісус Христос після Воскресіння на Великдень сорок днів являвся своїм учням та розповідав про Царство Боже. Потім, на 40-й день він на їхніх очах вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього є символом про переміщення Ісуса Христа з земного світу до духовного. Наступним великим християнським святом у 2025 році буде Трійця.

У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові вилізти на небо». Окрім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос».

У народі ця дата була більше пов'язана з переходом весни у літо і початком справжнього тепла. Люди водили хороводи, прославляли природу. Наприкінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння.

День святих рівноапостольних Костянтина і Олени

День святих рівноапостольних Костянтина і Олени православна церква відзначає 21 травня. Це свято присвячене імператору Костянтину Великому та його матері – святій цариці Олені, які зробили великий внесок у поширення християнства. Костянтин увійшов в історію як правитель Римської імперії, який припинив переслідування християн та у 313 році видав Міланський едикт, що дозволив вільно сповідувати християнську віру. За його правління християнство почало активно розвиватися, будувалися храми, а сама віра отримала державну підтримку.

Свята Олена прославилася своєю паломницькою подорожжю до Єрусалима, де, за церковними переказами, вона віднайшла Животворчий Хрест Господній, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Також за її сприяння у Святій Землі були збудовані храми на важливих для християн місцях. За особливі заслуги у зміцненні та поширенні християнства церква назвала Костянтина й Олену рівноапостольними, тобто рівними апостолам.

Молитва дня

Господи Ісусе Христе, Боже наш! Ти відкрив нам двері у Царство Боже і проклав нам шлях до спасіння, коли вознісся у славі на Небо у сороковий день після Воскресіння Твого.

Молимо Тебе: вилий Твою любов на мене й на мою сім'ю. Нехай Твоя благодать через Ісуса Христа покриє нас - усіх членів нашої сім'ї, людей, за яких я молюся! Звільни нас від впливу усякого зла, від ненависті й не прощення, які не дозволяють нам радіти життю.

Добрий, Ісусе, провадь нас дорогами Твоїми, приведи нас до перемоги над усіма ворогами: видимими і невидимими, явними і таємними, ворогами держави нашої України і ворогами душ наших.

Даруй нам любов, єдність, Силу Божу, ревність у молитві, турботу одне про одного. Забери з наших сердець рештки болючої спадщини минулих гріхів і спокус. Забери усе, що блокує в нас здатність любити, вірити і надіятися.

Вижени із наших сердець усі болючі спогади та образи. Прости і забери усю заздрість, ревнощі, недовіру і страх.

Господи, перебувай у нашій сім'ї, благослови нас на мирне і тихе життя.

Підносимо, Христе Боже, до Тебе руки і серця наші і взиваємо: пом‘яни нас Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм!

Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя! Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, сонячна погода цього дня обіцяє багатий урожай і тепле літо, а дощ віщує хвороби та неврожай. Це час завершення весняних польових робіт, коли заборонено важку працю, прибирання, шиття та стрижку, а також рекомендується допомагати нужденним.

Основні народні прикмети 21 травня:

  • Якщо на Вознесіння гарна погода, то такою вона протримається до самого Михайла, а якщо йде дощ – чекай недороду.
  • Роса на Вознесіння вважається цілющою, тому було прийнято вмиватися нею для здоров'я та краси.
  • Якщо зозуля кує – тепло триватиме довго.

Що не можна робити 21 травня:

  •  Не можна прибирати, шити, прати, будувати, стригтися, лихословити, відмовляти в допомозі.

