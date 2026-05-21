21 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 21 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 травня українці відзначають Вознесіння Господнє, День вишиванки, День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, Міжнародний день космосу.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 травня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День вишиванки

День вишиванки – свято, присвячене збереженню українських традицій та національного одягу. Його щороку відзначають у третій четвер травня, тому дата є змінною. У 2026 році День вишиванки припадає на 21 травня. Свято започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету, а згодом воно перетворилося на масштабну міжнародну акцію, до якої долучаються українці в різних країнах світу.

Головна ідея Дня вишиванки – популяризація української культури, традицій та національної єдності. У цей день люди одягають вишиванки на роботу, навчання, офіційні заходи або просто у повсякденному житті, демонструючи повагу до української спадщини. Вишиванка вважається не лише елементом одягу, а й символом духовності, сили роду, оберегом та знаком національної ідентичності.

У різних регіонах України орнаменти та кольори вишивки мають свої особливості й символіку. Червоний колір традиційно означає любов і життя, чорний – землю та мудрість, а геометричні й рослинні узори символізують добробут, захист і гармонію. Під час повномасштабної війни День вишиванки набув ще глибшого значення як символ єдності, незламності та підтримки української культури у світі. У багатьох містах України та за кордоном у цей день проводять флешмоби, благодійні акції, фотосесії, концерти та патріотичні заходи.

Міжнародні та національні свята

День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття

День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття в Україні відзначають 21 травня. Це державне свято було запроваджене для зміцнення єдності українського суспільства, поваги до прав національних меншин і корінних народів, а також підтримки культурного різноманіття. Його мета – нагадати про важливість мирного співіснування різних етнічних спільнот, взаєморозуміння, толерантності та збереження культурної спадщини всіх народів, які проживають в Україні.

Україна є багатонаціональною державою, де проживають представники багатьох культур і національностей, зокрема кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, греки, євреї та інші народи. Культурне розмаїття країни проявляється у традиціях, мові, народному мистецтві, кухні, музиці та звичаях різних громад. Саме тому розвиток міжнаціональної злагоди є важливою складовою демократичного суспільства та європейських цінностей України.

Міжнародний день космосу

Міжнародний день космосу відзначають щороку у травні як свято, присвячене дослідженню Всесвіту, розвитку космічної науки та досягненням людства у сфері освоєння космосу. У різних країнах дата святкування може відрізнятися, однак однією з найвідоміших є 21 травня – День космосу, започаткований з ініціативи американських астронавтів і науковців для популяризації знань про космос та підтримки інтересу молоді до науки й технологій.

Цей день покликаний нагадати про важливість космічних досліджень для розвитку людства. Завдяки освоєнню космосу людство отримало супутниковий зв’язок, GPS-навігацію, сучасні метеорологічні прогнози, нові технології у медицині, зв’язку та науці.

Особливе місце в історії космонавтики посідає Україна, адже українські вчені, конструктори та космонавти зробили значний внесок у розвиток світової космічної галузі. Саме українець Сергій Корольов став одним із основоположників практичної космонавтики.

Релігійні свята та їхня історія

Вознесіння Господнє

21 травня українці святкують Вознесіння Господнє. Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня. Вознесіння Господнє завжди випадає на четвер.

У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.

Здавна вважалось, що Ісус Христос після Воскресіння на Великдень сорок днів являвся своїм учням та розповідав про Царство Боже. Потім, на 40-й день він на їхніх очах вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього є символом про переміщення Ісуса Христа з земного світу до духовного. Наступним великим християнським святом у 2025 році буде Трійця.

У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові вилізти на небо». Окрім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос».

У народі ця дата була більше пов'язана з переходом весни у літо і початком справжнього тепла. Люди водили хороводи, прославляли природу. Наприкінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння.

День святих рівноапостольних Костянтина і Олени

День святих рівноапостольних Костянтина і Олени православна церква відзначає 21 травня. Це свято присвячене імператору Костянтину Великому та його матері – святій цариці Олені, які зробили великий внесок у поширення християнства. Костянтин увійшов в історію як правитель Римської імперії, який припинив переслідування християн та у 313 році видав Міланський едикт, що дозволив вільно сповідувати християнську віру. За його правління християнство почало активно розвиватися, будувалися храми, а сама віра отримала державну підтримку.

Свята Олена прославилася своєю паломницькою подорожжю до Єрусалима, де, за церковними переказами, вона віднайшла Животворчий Хрест Господній, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Також за її сприяння у Святій Землі були збудовані храми на важливих для християн місцях. За особливі заслуги у зміцненні та поширенні християнства церква назвала Костянтина й Олену рівноапостольними, тобто рівними апостолам.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, сонячна погода цього дня обіцяє багатий урожай і тепле літо, а дощ віщує хвороби та неврожай. Це час завершення весняних польових робіт, коли заборонено важку працю, прибирання, шиття та стрижку, а також рекомендується допомагати нужденним.

Основні народні прикмети 21 травня:

Якщо на Вознесіння гарна погода, то такою вона протримається до самого Михайла, а якщо йде дощ – чекай недороду.

Роса на Вознесіння вважається цілющою, тому було прийнято вмиватися нею для здоров'я та краси.

Якщо зозуля кує – тепло триватиме довго.

Що не можна робити 21 травня:

Не можна прибирати, шити, прати, будувати, стригтися, лихословити, відмовляти в допомозі.

Історичні події

1502 – Іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці

1503 – Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови

1831 – У Харкові побачив світ перший в Україні альманах – «Український альманах».

1840 – Нова Зеландія проголошена британською колонією

1864 – після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів, геноцид черкеського народу.

1900 – Російська імперія анексувала територію 64 сіл Маньчжурії на схід від Амуру.

1904 – У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА).

1906 – в Санкт-Петербурзі вийшов перший номер газети «Український вісник».

1916 – У Великій Британії вперше у світовій практиці введено «літній» час.

1918 – У Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз.

1919 – В Україні більшовики націоналізували всі річні та морські корабельні підприємства.

1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса.

1929 – ухвала РНК СРСР про ознаки куркульського господарства.

1937 – почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою «Північний полюс».

1992 – Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень.

2006 – На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

Іменини

21 травня іменини святкують: Костянтин, Олена, Михайло, Федір, Теодор, Адріан, Іван, Арсен, Никифор, Віктор.