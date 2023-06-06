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Ще одна парафія одіозного митрополита Поканича переходить в Українську церкву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна парафія одіозного митрополита Поканича переходить в Українську церкву
Парафіяни УПЦ МП влаштували ходу протесту під час якої агресивно поводилися та провокували на бійку
фото: Юлія Кияшко

Село Проців на Бориспільщині ухвалило рішення про розрив з Московською церквою

Село Проців на Бориспільщині ухвалило рішення про розрив з Московською церквою. УПЦ МП влаштовувала провокації місцевим вірянам. Допис опублікувала Юлія Кияшко.

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Село Проців на Бориспільщині ухвалило рішення про розрив з Московською церквою
фото: Юлія Кияшко

Як повідомляє жінка, 3 червня відбулися збори жителів села. Єдиним і головним питанням було перехід церкви УПЦ у ПЦУ.

Спочатку збори планували провести 27 травня. Відповідне звернення направили до голови Процівської територіальної громади. На його ж прохання, збори перенесли на 3 червня.

Щоб не викликати провокацій, зібрання вирішили проводити не біля церкви, а поблизу дитячого садочку. Місце, час та дату події винесли на загал, тож усі охочі могли взяти участь у реєстрації та голосуванні.

За словами жінки, парафіяни УПЦ МП влаштували ходу протесту під час якої агресивно поводилися та провокували на бійку.

«Цивілізовано і правомірно – це не для московських попів. Їм потрібно шоу з ображеними прихожанами. У їхній ході було приблизно 15 жителів нашого села. Решта людей привезені з Київської області. Молодики штовхали і спеціально провокували на бійку. Священника з Процівської церкви у ході не було. Мабуть, йому було б незручно перед прихожанами визнати те, що церква належить МП. Всі звірства, які роблять росіяни з українцями, доводять те, що МП не місце в Україні! Процівська громада прийняла рішення про перехід УПЦ до ПЦУ. Початок є і завершення буде обов'язково!!! Завершення буде Перемогою світла над темрявою!» – пише Юлія Кияшко.

Нагадаємо, парафія належить до єпархії одіозного митрополита УПЦ МП Антонія Паканича.

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

Раніше Свято Харлампіївська парафія села Сеньківка Бориспільського району на Київщині перейшла до Православної церкви України.

До слова, Православна церква України на Архиєрейському соборі в Києві 24 травня ухвалила перехід на новий Новоюліанський календар, який почне діяти уже з 1 вересня.

Теги: Московська церква в Україні Київщина релігія

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