Ще одна парафія одіозного митрополита Поканича переходить в Українську церкву
Село Проців на Бориспільщині ухвалило рішення про розрив з Московською церквою
Село Проців на Бориспільщині ухвалило рішення про розрив з Московською церквою. УПЦ МП влаштовувала провокації місцевим вірянам. Допис опублікувала Юлія Кияшко.
Як повідомляє жінка, 3 червня відбулися збори жителів села. Єдиним і головним питанням було перехід церкви УПЦ у ПЦУ.
Спочатку збори планували провести 27 травня. Відповідне звернення направили до голови Процівської територіальної громади. На його ж прохання, збори перенесли на 3 червня.
Щоб не викликати провокацій, зібрання вирішили проводити не біля церкви, а поблизу дитячого садочку. Місце, час та дату події винесли на загал, тож усі охочі могли взяти участь у реєстрації та голосуванні.
За словами жінки, парафіяни УПЦ МП влаштували ходу протесту під час якої агресивно поводилися та провокували на бійку.
«Цивілізовано і правомірно – це не для московських попів. Їм потрібно шоу з ображеними прихожанами. У їхній ході було приблизно 15 жителів нашого села. Решта людей привезені з Київської області. Молодики штовхали і спеціально провокували на бійку. Священника з Процівської церкви у ході не було. Мабуть, йому було б незручно перед прихожанами визнати те, що церква належить МП. Всі звірства, які роблять росіяни з українцями, доводять те, що МП не місце в Україні! Процівська громада прийняла рішення про перехід УПЦ до ПЦУ. Початок є і завершення буде обов'язково!!! Завершення буде Перемогою світла над темрявою!» – пише Юлія Кияшко.
Нагадаємо, парафія належить до єпархії одіозного митрополита УПЦ МП Антонія Паканича.
Раніше Свято Харлампіївська парафія села Сеньківка Бориспільського району на Київщині перейшла до Православної церкви України.
До слова, Православна церква України на Архиєрейському соборі в Києві 24 травня ухвалила перехід на новий Новоюліанський календар, який почне діяти уже з 1 вересня.
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