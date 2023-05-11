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Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі
у Стамбулі відбулося богослужіння українською мовою за участі Вселенського Патріарха
фото: Генеральне консульство України в Стамбулі

По завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу

З благословення та за особистої участі Патріарха Варфоломія у храмі Святого Миколая у Стамбулі відбулася літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

«З благословення та особистої високої участі Вселенського Патріарха Варфоломія у Храмі Святого Миколая відбулася Божественна Літургія українською мовою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службу Божу звершили Патріарший диякон Епіфаній та Отець Методій, якому було нагороджено титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

«По завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу. Його Всесвятість відзначив чесноти і заслуги Отця Методія, великий особистий внесок у згуртування української парафії не тільки в Стамбулі, а й інших містах Туреччини», – повідомило генконсульство.

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Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі фото 2
Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі фото 3
Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі фото 4

Раніше Вселенський Патріарх Варфоломій сказав про те, що державне керівництво РФ та російська православна церква несуть спільну відповідальність за скоєні в Україні злочини, зокрема викрадення дітей.

Читайте також: Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?

 

Теги: церква викрадення православна церква Епіфаній

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