Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі

у Стамбулі відбулося богослужіння українською мовою за участі Вселенського Патріарха

По завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу

З благословення та за особистої участі Патріарха Варфоломія у храмі Святого Миколая у Стамбулі відбулася літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

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«З благословення та особистої високої участі Вселенського Патріарха Варфоломія у Храмі Святого Миколая відбулася Божественна Літургія українською мовою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службу Божу звершили Патріарший диякон Епіфаній та Отець Методій, якому було нагороджено титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

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«По завершенню літургії Вселенський Патріарх Варфоломій нагородив Ієромонаха Методія (Волощенка) титулом Архімандрита Вселенського Престолу. Його Всесвятість відзначив чесноти і заслуги Отця Методія, великий особистий внесок у згуртування української парафії не тільки в Стамбулі, а й інших містах Туреччини», – повідомило генконсульство.

Раніше Вселенський Патріарх Варфоломій сказав про те, що державне керівництво РФ та російська православна церква несуть спільну відповідальність за скоєні в Україні злочини, зокрема викрадення дітей.