Адвокати Януковича спростовували інформацію про смерть його дружини Людмили

Інформації про життя Людмили Янукович протягом останніх кількох років немає

У мережі з'явилася інформація про нібито смерть Людмили Янукович

В адвокатському об’єднанні Aver Lex, яке захищає інтереси експрезидента Віктора Януковича в судах, спростовують інформацію про смерть його дружини Людмили. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у пресслужбі адвокатського об’єднання Aver Lex.

В пресслужбі зазначили, що поширена сьогодні в ЗМІ та соцмережах інформація про нібито смерть Людмили Янукович не відповідає дійсності. «Це все чорний піар», – зазначили у пресслужбі юридичної компанії.

Також після інформації у ЗМІ про нібито смерть дружини Януковича його прессекретар Юрій Кірасір написав у своєму Facebook, що це брехня: «Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами про смерть Людмили Олександрівни Янукович, не більше, ніж найчорніший піар. Про сім'ю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі».

скріншот: Юрій Карасір/Facebook

Політехнолог та блогер Володимир Петров 23 січня написав у Twitter, що Людмила Янукович померла. Жодні інші джерела не спростовували й не підтверджували цю інформацію аж до 15:00 24 січня.

Слід зауважити, що інформації про життя Людмили Янукович протягом останніх кількох років немає. З останнього було відомо, що вона мешкала в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї чоловік Віктор Янукович. Чи розлучені вони офіційно – невідомо.

Наприкінці минулого року стало відомо, що суд відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради». Він просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента.

Раніше повідомлялося, що київський суд опинився на роздоріжжі через позов експрезидента-втікача.

Також представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря заявляла, що Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень». 23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ. Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.