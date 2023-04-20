«Байден любить чай, а Джонсон знає українську». Як відомі дипломати подорожують «Укрзалізницею»

За рік «Укрзалізниця» здійснила понад 325 дипломатичних рейсів

Історія «залізної дипломатії» почалася 15 березня 2022 року, коли до України одним рейсом прибули прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Словенії – Янез Янша, Чехії – Петр Фіала і Ярослав Качиньський – колишній прем’єр-міністр Польщі. Про звички міжнародних дипломатів, яких перевозила «Укрзалізниця», «Апострофу» розповів розповів заступник директора компанії Олександр Шевченко.

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Найбільш постійним пасажиром за рік став Борис Джонсон, який скористався українською залізницею чотири рази – тричі в якості прем’єр-міністра Великої Британії і один раз уже після того, як покинув цю посаду. Тричі приїздили до України президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляєн Фото: «Укрзалізниця»

«Деякі делегації, наприклад, вважають, що краще їхати звичайними пасажирськими поїздами. Викуповують купе або декілька і їдуть разом з нашими пасажирами. Так, наприклад, вчинила делегація мерів європейських міст (до якої входили голови громад Флоренції, Афін, Гельсінкі, Риги, Тирани, Осло, Ліона та Марселя). Вона приїхала до Києва в звичайному купейному вагоні. Кожен мер викупив окреме купе – і поїхали. В інших випадках до пасажирського потягу чіпляється окремий вагон. Купейний або спальний, залежно від побажань делегації», – розповів Шевченко.

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Це ті самі вагони, якими в інший час будь хто може поїхати до Трускавця чи Одеси. Якщо вони на даний момент не зайняті «залізній дипломатії», то виконують звичайні пасажирські рейси. Тож будь який пасажир в Україні має можливість проїхати тим самим спальним чи купейним вагоном, яким їздять прем’єри і президенти. Як правило, кожна делегація займає окремий вагон. Проте це не означає, що вони між собою не спілкуються. Зазвичай вони домовляються між собою і зустрічаються, щоб поспілкуватися дорогою, як це зробили президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі, які зустрілися в салоні Макрона.

Емманюель Макрон (президент Франції), Олаф Шольц (канцлер Німеччини) і Маріо Драгі (голова Ради міністрів Італії) фото: «Укрзалізниця»

Страва, яка найбільш завоювала серця дипломатів – це сирники на сніданок.

«Кожен обирає страви на свій смак. Президент США Джо Байден, наприклад, обрав собі чорний чай з чебрецем. Актор Орландо Блум – зелений із м’ятою. Джорджа Мелоні (нинішня прем’єрка Італії) і Мая Санду – звичайний зелений. Урсула Фон дер Ляєн і Емманюель Макрон, - класичний чорний. Всі німецькі делегації дружно віддають перевагу чорному чаю. Їм взагалі немає сенсу пропонувати щось інше», – зазначив Шевченко.

Працівники залфзниці намагаються внести в обслуговування пасажирів творчі нотки і індивідуальний підхід. Наприклад, президент Фінляндії Саулі Нііністьо на момент відвідин України вже оголосив про надання Україні танків Leopard. І на знак подяки за це провідники були в леопардових хустинках, стіл у вагоні був застелений леопардовою скатеркою.

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А Борис Джонсон цікавився українськими краєвидами та багато спілкувався з персоналом, розпитував про роботу залізниці, звідки вони беруть силу і мотивацію для роботи.

«До речі, він, як виявилося, знає українську мову. Принаймні читає. У нього з собою в поїздці були українські газети, український Forbes. Він гортав їх, знайомлячись з нашими новинами. Ми передали йому листа від одного українського хлопчика. І він прямо при нас взявся читати його вголос. По складах, з деякими словами йому знадобилася допомога, але справився без перекладача», – додав Шевченко.

Вагони-салони залізничники вже називають за іменами видатних пасажирів: «Вагон Байдена», «Вагон Шольца», хоча в більшості вагонів обмежитися однією табличкою не вдасться, адже в них вже проїхали десятки дипломатичних пасажирів. Проте війна триває, а «залізнична дипломатія» продовжується – і залізничники перевезуть ще багато дипломатичних пасажирів.

Нагадаємо, що нещодавно київські залізничники провели екскурсію Джонсону та подарували дипломату шапку.