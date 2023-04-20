Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Байден любить чай, а Джонсон знає українську». Як відомі дипломати подорожують «Укрзалізницею»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Байден любить чай, а Джонсон знає українську». Як відомі дипломати подорожують «Укрзалізницею»
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак разом із працівницями «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

За рік «Укрзалізниця» здійснила понад 325 дипломатичних рейсів

Історія «залізної дипломатії» почалася 15 березня 2022 року, коли до України одним рейсом прибули прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Словенії – Янез Янша, Чехії – Петр Фіала і Ярослав Качиньський – колишній прем’єр-міністр Польщі. Про звички міжнародних дипломатів, яких перевозила «Укрзалізниця», «Апострофу» розповів розповів заступник директора компанії Олександр Шевченко.

Найбільш постійним пасажиром за рік став Борис Джонсон, який скористався українською залізницею чотири рази – тричі в якості прем’єр-міністра Великої Британії і один раз уже після того, як покинув цю посаду. Тричі приїздили до України президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: «Укрзалізниця»

«Деякі делегації, наприклад, вважають, що краще їхати звичайними пасажирськими поїздами. Викуповують купе або декілька і їдуть разом з нашими пасажирами. Так, наприклад, вчинила делегація мерів європейських міст (до якої входили голови громад Флоренції, Афін, Гельсінкі, Риги, Тирани, Осло, Ліона та Марселя). Вона приїхала до Києва в звичайному купейному вагоні. Кожен мер викупив окреме купе – і поїхали. В інших випадках до пасажирського потягу чіпляється окремий вагон. Купейний або спальний, залежно від побажань делегації», – розповів Шевченко.

Це ті самі вагони, якими в інший час будь хто може поїхати до Трускавця чи Одеси. Якщо вони на даний момент не зайняті  «залізній дипломатії», то виконують звичайні пасажирські рейси. Тож будь який пасажир в Україні має можливість проїхати тим самим спальним чи купейним вагоном, яким їздять прем’єри і президенти. Як правило, кожна делегація займає окремий вагон. Проте це не означає, що вони між собою не спілкуються. Зазвичай вони домовляються між собою і зустрічаються, щоб поспілкуватися дорогою, як це зробили президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі, які зустрілися в салоні Макрона. 

Емманюель Макрон (президент Франції), Олаф Шольц (канцлер Німеччини) і Маріо Драгі (голова Ради міністрів Італії)
Емманюель Макрон (президент Франції), Олаф Шольц (канцлер Німеччини) і Маріо Драгі (голова Ради міністрів Італії)
фото: «Укрзалізниця»

Страва, яка найбільш завоювала серця дипломатів – це сирники на сніданок. 

«Кожен обирає страви на свій смак. Президент США Джо Байден, наприклад, обрав собі чорний чай з чебрецем. Актор Орландо Блум – зелений із м’ятою. Джорджа Мелоні (нинішня прем’єрка Італії) і Мая Санду – звичайний зелений. Урсула Фон дер Ляєн і Емманюель Макрон, - класичний чорний. Всі німецькі делегації дружно віддають перевагу чорному чаю. Їм взагалі немає сенсу пропонувати щось інше», – зазначив Шевченко.

Працівники залфзниці намагаються внести в обслуговування пасажирів творчі нотки і індивідуальний підхід. Наприклад, президент Фінляндії Саулі Нііністьо на момент відвідин України вже оголосив про надання Україні танків Leopard. І на знак подяки за це провідники були в леопардових хустинках, стіл у вагоні був застелений леопардовою скатеркою.

«Байден любить чай, а Джонсон знає українську». Як відомі дипломати подорожують «Укрзалізницею» фото 1
Фото: «Укрзалізниця»

А Борис Джонсон цікавився українськими краєвидами та багато спілкувався з персоналом, розпитував про роботу залізниці, звідки вони беруть силу і мотивацію для роботи. 

«До речі, він, як виявилося, знає українську мову. Принаймні читає. У нього з собою в поїздці були українські газети, український Forbes. Він гортав їх, знайомлячись з нашими новинами. Ми передали йому листа від одного українського хлопчика. І він прямо при нас взявся читати його вголос. По складах, з деякими словами йому знадобилася допомога, але справився без перекладача», – додав Шевченко.

Вагони-салони залізничники вже називають за іменами видатних пасажирів: «Вагон Байдена», «Вагон Шольца», хоча в більшості вагонів обмежитися однією табличкою не вдасться, адже в них вже проїхали десятки дипломатичних пасажирів. Проте війна триває, а «залізнична дипломатія» продовжується – і залізничники перевезуть ще багато дипломатичних пасажирів.

Нагадаємо, що нещодавно київські залізничники провели екскурсію Джонсону та подарували дипломату шапку. 

Читайте також:

Теги: дипломатія Укрзалізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові військові адміністрації, митрополит Павло оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
Нові військові адміністрації, митрополит Павло оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 21:51
«Нафтогаз» та «Укрзалізниця» відмовляються світити доходи своїх співробітників
Давайте після війни! Чому «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати менеджерів? Війна і бізнес
7 квiтня, 11:00
Перевезення «Укрзалізниці» у березні на 8,7%, перевищує показник лютого 2023 року
«Укрзалізниця» заявила про перевезення рекордного з початку війни обсягу вантажів
6 квiтня, 13:21
Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи
Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи
27 березня, 19:13
Скріншот відео
Зеленський зустрівся із зіркою «Піратів Карибського моря» Орландо Блумом
27 березня, 14:24
Олександр Камишін
Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника
24 березня, 23:25
Україна матиме пряме залізничне сполучення з портом Рені – Шмигаль
Україна матиме пряме залізничне сполучення з портом Рені – Шмигаль
24 березня, 19:08
Белла полюбляє екстравагантні деталі у своїх образах
Київ з таємним візитом відвідала одна з найбагатших жінок світу: подробиці
22 березня, 09:34
Кабмін призначив нового голову «Укрзалізниці»
Кабмін призначив нового голову «Укрзалізниці»
21 березня, 19:39

Суспільство

«Байден любить чай, а Джонсон знає українську». Як відомі дипломати подорожують «Укрзалізницею»
«Байден любить чай, а Джонсон знає українську». Як відомі дипломати подорожують «Укрзалізницею»
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом
Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»
Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»
Хвилина мовчання: згадаймо військового Андрія Сапігу, який загинув напередодні весілля доньки
Хвилина мовчання: згадаймо військового Андрія Сапігу, який загинув напередодні весілля доньки
Засновник «1+1» напророчив смерть українському телебаченню
Засновник «1+1» напророчив смерть українському телебаченню
Дощі не відступають: прогноз погоди на 20 квітня
Дощі не відступають: прогноз погоди на 20 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
20K
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
16K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
16K
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
9148
Жителі Києва бачили яскравий спалах у небі (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту