Україна матиме пряме залізничне сполучення з портом Рені – Шмигаль

У червні 2022 року Україна та Молдова зявили про відновлення залізничного сполучення

Кабінет міністрів сьогодні ухвалив ріщення щодо поліпшення логістики з країнами-партнерами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Тепер Україна матиме пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені через молдавську територію.

«Сьогодні ухвалюємо рішення для поліпшення логістики з нашими країнами-партнерами. Це зміна до міжурядової угоди між Україною та Молдовою. Тепер будемо мати через молдавську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені», – сказав Шмигаль.

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Таким чином Україна максимально використовує потенціал дунайських портів.

«Українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 рази і це ще не межа. Продовжуємо їх розширення», – додав прем'єр-міністр.

Порт Рені – розташований на лівому березі річки Дунай. Є важливим транспортним вузлом України, в якому тісно переплітається робота річкового, морського, автомобільного та залізничного транспорту. Навігація відбувається протягом усього календарного року. Максимальні глибини біля причалів становлять 3,5-12 м (в середньому 7,5 м), що дозволяє обробляти будь-які типи вантажів. У Рені відсутній прямий залізничний зв'язок з рештою залізниці України. Поїзди можуть потрапити сюди лише транзитом через Молдову – через Басарабяску, Каушани, Бендери та Тираспольс до Роздільної, у тому числі – через невизнане Придністров'я. Це довго та дорого. Припинення прямого залізничного зв'язку з портом Рені спричинило різке скорочення, більш ніж у 10 разів, його вантажопотоків починаючи з 1990-1991 років по довоєнний період.

Нагадаємо, у червні 2022 року Україна та Молдова зявили про те, що відновлять залізничне сполучення. Вантажні перевезення здійснюватимуться на залізничній ділянці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова).