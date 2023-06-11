«Укргідроенерго» вказало на факти причетності росіян до підриву Каховської ГЕС

«Росіяни цинічні та брехливі, але фахівцям все ясно…»

Аби зруйнувати Каховську ГЕС, необхідні сотні кілограмів вибухівки, до того ж закладеної у правильних місцях. Тож версії про те, що насправді це був не теракт, а аварія через помилку персоналу та зношеність греблі, які тиражували деякі західні ЗМІ, не витримують жодної критики. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ігор Сирота, генеральний директор компанії «Укргідроенерго», якій належить Каховська ГЕС.

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«Росіяни цинічні, брехливі, і це їхня сутність. Коли станція будувалася, були розрахунки, що саме вона може витримати. Стосовно сейсмології – це сім балів землетрусу. Також вона розрахована на удар ядерною зброєю. Аби підірвати її із зовнішньої сторони й завдати руйнування такого характеру, як ми побачили, потрібно скинути три авіабомби по 500 кг в одну точку», – пояснив Ігор Сирота.

За словами директора «Укргідроенерго», під ГЕС є плита й нижня гідроспоруда, яка тягнеться з правого берега на лівий.

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«Аби підірвати таку станцію, під неї треба закласти не 20 чи 50, а сотні кілограмів вибухівки. Та ще і знати, де та в яких конкретних місцях це зробити. Росіяни прекрасно розуміли, що цей підрив не буде помітно, бо він відбувся на глибині 15 метрів. Але для фахівців усе ясно, тому що в Норвегії і Румунії сейсмологи фіксували поштовх в 2:54, а станція була підірвана в 2:50. Є ще низка інших факторів, з яких фахівцям зрозуміло, що це є підрив. На жаль, світова спільнота дуже повільно реагує. Якби Росія дістала жорстку відповідь на другий день, то росіяни добре б задумалися», – каже експерт.

Якщо світ не реагує, це є свого роду запрошенням агресора до наступних кроків, каже Ігор Сирота. Тож росіяни замінували по периметру Запорізьку атомну електростанцію, аби ніхто не міг її деокупувати.

Раніше директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС.

Нагадаємо, унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

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Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.