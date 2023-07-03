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Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
Останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії
фото: wikipedia

Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою

Уперше за чотири місяці Запорізьку атомну станцію вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Про це повідомляє преслужба МАГАТЕ.

«Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою», – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона була необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, в ньому було чотири лінії 750 кВ.

«Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику», – розповів Гроссі.

До відома, 1 березня 2023 року було пошкоджено резервну лінію електропередач 330 кВ на правому березі Дніпра. А 9 березня внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв'язку.

Нагадаємо, «Енергоатом» оприлюднив найбільш імовірний перебіг подій після російського теракту на ЗАЕС. Якщо Росія таки здійснить теракт на Запорізькій АЕС, будуть задіяні спеціальні протоколи для влади і народу. При цьому найближчим часом на всіх атомних станціях України пройдуть навчання на випадок потенційних аварій.

Також президент Зеленський прокоментував можливість дистанційного підриву ЗАЕС окупантами.

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Теги: Запорізька АЕС

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