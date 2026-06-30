Бензиновий бізнес «з-під поли»: скільки коштує літр палива у перекупів у Криму

Аби заправити автомобіль в умовах порожніх АЗС, водіям тепер доводиться переплачувати в кілька разів

Російський паливний ринок разом із тимчасово окупованими територіями України стрімко занурюється в хаос, – пише «Главком».

Через масштабний дефіцит нафтопродуктів, регулярні збої в логістиці та удари по НПЗ, на півострові фактично паралізовано вільний продаж пального. Проте там, де зникає офіційне забезпечення, миттєво з'являється тіньовий бізнес.

«Штовхають» у кілька разів дорожче: реальні ціни з перших вуст

За повідомленнями з місць, реальна вартість літра бензину на тіньовому ринку Криму вже давно відірвалася від будь-яких офіційних маркерів. Ціноутворення перекупів стартує від 300 рублів за літр і стрімко йде вгору, залежно від дефіцитності марки пального та відчаю самого покупця.

Масштаби спекуляцій розкрив один із місцевих продавців. У мережу потрапило відео, де ділок відверто розповідає про актуальні «тарифами» для різних категорій населення.

«Бензин у нас по 600 – 650 «штовхають», по 350, по 400. А відпочивальникам у Ялті взагалі по 1000 штовхають», – ділиться деталями чорного бізнесу чоловік.

У Криму бензин уже продають із рук за космічними цінами.



Через дефіцит пального та проблеми з постачанням на півострові розквітнув чорний ринок. За словами місцевих, бензин перепродають по 600-650 рублів за літр, а в курортній Ялті – до 1000 рублів pic.twitter.com/euFBe69I66 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2026

Паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться. Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що щомісячна потреба окупованого Криму в пальному становить близько 70 тис. тонн, а запасів, які є на півострові, вистачає лише на кілька днів. При цьому глава Кремля стверджував, що дефіцит не є критичним і найближчим часом проблему вдасться вирішити.