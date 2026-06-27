Крим став джерелом проблем для Кремля – NYT

Американські аналітики вважають, що атаки ЗСУ змінюють ситуацію на півострові та впливають на настрої російського суспільства

Посилення українських ударів по тимчасово окупованому Криму та території Росії дедалі більше впливає не лише на військову логістику, а й на внутрішню ситуацію в РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Українські удари посилюють тиск

На думку аналітиків, Кремлю стає дедалі складніше приховувати наслідки війни від власного населення, а рейтинг російського диктатора Володимира Путіна опустився до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення.

Видання зазначає, що останніми місяцями Україна суттєво наростила інтенсивність ударів по Криму та російських регіонах. Розвиток українських безпілотників і ракет дозволив завдавати дедалі масштабніших атак на значній відстані від лінії фронту, тоді як російська система протиповітряної оборони дедалі частіше не справляється з такими ударами.

Як зазначає The New York Times, це серйозно підірвало здатність Кремля ізолювати російське суспільство від наслідків війни. Водночас у Києві зростає впевненість, що системний тиск на військові та логістичні об'єкти РФ може змусити Москву погодитися на переговори.

Ситуація в окупованому Криму

Особливо відчутними стали наслідки ударів по окупованому Криму. На півострові виник дефіцит пального, через що місцева окупаційна влада тимчасово припинила його продаж. Крім того, через перебої з електропостачанням виникли проблеми з водопостачанням, були скасовані літні дитячі табори, а частину дітей евакуювали.

За інформацією російського видання «Комерсант», кількість бронювань відпочинку в Криму на липень і серпень скоротилася більш ніж на 30% порівняно з минулим роком, а в Севастополі падіння становило 43%. Частина туристів, які вже перебували на півострові, почала достроково залишати Крим.

На цьому тлі окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов оголосив режим надзвичайної ситуації. Формально його пояснили необхідністю врегулювання фінансових і договірних процедур, однак такий режим також розширює повноваження місцевої влади щодо проведення евакуації населення та оперативного використання бюджетних коштів.

Реакція Кремля та рейтинги Путіна

Журналісти звертають увагу, що саме Крим Путін багато років називав одним із головних символів свого правління. Водночас останнім часом він майже не коментує ситуацію на півострові, обмежившись заявою про те, що українські атаки нібито мають на меті «розбурхати» російське суспільство.

За даними російської соціологічної служби ФОМ, рейтинг Путіна нині опустився до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабної війни у 2022 році.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що через систематичні українські удари окупований Крим почали масово залишати російські туристи, військові, співробітники силових структур та представники окупаційної адміністрації. На думку експертів, ця тенденція може мати довгострокові демографічні наслідки для півострова.