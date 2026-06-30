Паливна криза в Криму посилилася: Гауляйтер окупованого півострову визнав нові проблеми

Окупаційна влада не змогла назвати термінів подолання дефіциту пального та поскаржилася на труднощі з електропостачанням

Паливна криза в тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що швидко вирішити проблему з дефіцитом пального не вдасться. Також окупаційна влада повідомила про складну ситуацію з електропостачанням і роботою громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Сергія Аксьонова.

На початку свого відеозвернення Аксьонов заявив, що окупований Крим переживає «непростий час», а найгострішою проблемою наразі залишається забезпечення пального.

«Ситуація з пальним є найскладнішою. Заходів, які сьогодні вживаються, зокрема за дорученням президента, достатньо, щоб вирішити це питання. Але коли саме це станеться, зараз точно сказати не можу», – заявив Аксьонов.

Це суперечить попереднім заявам російського диктатора Володимира Путіна, який запевняв, що постачання пального до Криму найближчим часом буде збільшене як суходолом, так і морем.

Пізніше Аксьонов окремо звернувся до мешканців півострова із закликом не панікувати. «Прошу всіх набратися терпіння», – написав він.

Окрім паливної кризи, окупаційна влада повідомила про проблеми з електропостачанням. За словами Аксьонова, він щодня отримує численні звернення щодо несправедливого розподілу електроенергії між населеними пунктами.

Гауляйтер пояснив це двома причинами: необхідністю протидії атакам українських безпілотників та технічним станом окремих підстанцій. Для усунення наслідків, за його словами, створили додаткові бригади з працівників муніципальних служб. «У межах декількох днів ситуацію постараємося нормалізувати», – запевнив Аксьонов.

Водночас він визнав, що через нестачу пального виникають перебої у роботі громадського транспорту. За словами гауляйтера, окупаційна адміністрація щодня отримує повідомлення про маршрути, які не виходять на лінію.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що щомісячна потреба окупованого Криму в пальному становить близько 70 тис. тонн, а запасів, які є на півострові, вистачає лише на кілька днів. При цьому глава Кремля стверджував, що дефіцит не є критичним і найближчим часом проблему вдасться вирішити.