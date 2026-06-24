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Москва залишилася без каністр: росіяни масово скуповують тару для пального

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Москва залишилася без каністр: росіяни масово скуповують тару для пального
За останні тижні вартість каністр збільшилася на 20–40%
скриншот з відео

На тлі дефіциту також зросли продажі супутніх товарів – насосів, шлангів, лійок та інших пристроїв для переливу пального

У російській столиці з магазинів автотоварів зникли каністри для бензину. Попри офіційні заклики не накопичувати пальне та не використовувати додаткову тару, попит різко зріс, що спричинило дефіцит і спекулятивне зростання цін. Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє «Главком».

За останні тижні вартість каністр збільшилася на 20–40%. Зокрема, п'ятилітрові ємності подорожчали з приблизно 300 до 500 рублів, а 20-літрові – до близько 4 тис. рублів. Водночас у роздрібних мережах товар практично повністю зник, а придбати його можна лише через онлайн-перепродажі у перекупників.

На тлі дефіциту зросли продажі супутніх товарів – насосів, шлангів, лійок та інших пристроїв для переливу пального. У низці випадків клієнтам пропонують оформлювати передзамовлення через відсутність товару на складі. Паралельно працівники автомагазинів повідомляють про ризики фальсифікації пального.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія вперше за тривалий час почала морські закупівлі бензину в Азії. Паливна криза охопила вже 53 регіони країни – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

Енергетичний колапс охопив російські регіони та окуповані РФ регіони. Останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Услід за окупованим Кримом обмеження продажу бензину запроваджено в Курській і Білгородській областях – на АЗС «Роснєфті» заборонили продавати АІ-92 у каністри та встановили ліміт у 20 літрів АІ-95 на машину. Аналогічні обмеження вже фіксуються в Рязанському та Московському регіонах.

У Санкт-Петербурзі, який 3 червня атакували українські безпілотники, також ввели обмеження на продаж бензину – не більше 50 літрів на одне авто.

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Теги: Москва пальне криза бензин

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Економіка

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